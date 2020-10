Potière, Fanny le Yaouanq est installée depuis peu à Treigny

La poterie de Fanny Le Yaouanq est réalisée avec des grès de Puisaye Copier

Installée récemment à son compte en tant que potière, Fanny Le Yaouanq fabrique des pièces utilitaires sobres dans les formes, et colorées. Ses pièces peuvent être vues et achetées sur place, à l'atelier, et bientôt via internet.

Fanny Le Yaouanq décline aussi des objets autour du vin, en collaboration avec son compagnon qui est viticulteur.

Coordonnées :

06 88 69 96 28

fly.ceramique@gmail.com https://www.facebook.com/Fanny-LY-C%C3%A9ramique-111082627298140