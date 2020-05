Quel avenir pour les coopératives ?

Lait UHT, fromage blanc, yaourts et crème fraîche...uniquement des produits frais, c'est vers ces nouveaux produits que s'est tournée la coopérative d'Entrammes pour poursuivre son activité. Car c'est en général grâce à son magasin en Mayenne, mais aussi dans son réseau local et surtout auprès des collectivités de la région, en particulier en Mayenne, que vit l'entreprise... La coopérative est partiellement à l'arrêt depuis mi-mars. Même manque à gagner auprès des restaurants et traiteurs. Avec le confinement, les ventes de l'entreprise ont dégringolé, accusant une chute de 40% de ses ventes en 24 heures seulement. Conséquence : la fromagerie a dû mettre les bouchées doubles pour trouver des solutions d'urgence. Parmi elles, la diversification de son activité et de ses clients.

Diversifier son activité pour survivre

La fromagerie a dû entre autres lancer une nouvelle gamme de produits frais, ou encore trouver de nouvelles filières de distribution des fromages, par exemple à destination de commerces parisiens de proximité en partenariat avec la laiterie de la Lémance en Vendée, grâce à qui la coopérative a pu sortir sa gamme dans un temps record.

Mais ces initiatives ne suffiront pas à sauver plusieurs volumes de laitage...Un camouflet au moment où la fromagerie d’Entrammes enregistre sa plus forte croissance : + 10 % par an, depuis trois ans, entreprise au chiffre d'affaire en forte accélération début 2020.

Reprise de l'activité

Depuis environ 1 mois, la fromagerie d'Entrammes a pu faire redémarrer son activité en limitant la casse : elle produit désormais 50% de son volume habituel.

C'est une chance pour nous d'avoir pu repartir, car rien n'est gagné d'avance. Denis Géré, directeur de la coopérative fromagerie d'Entrammes

Il sera difficile pour la coopérative de livrer les mêmes volumes aux écoles à la rentrée de septembre. Mais la fromagerie n'a pas dit son dernier mot...

L'objectif est désormais d'augmenter sa gamme de fromages de 12 à 20 fromages en septembre.

Fromagerie d'Entrammes