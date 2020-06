Quel lendemain pour le télétravail ?

Quand leur emploi le rendait possible, des millions de Français confinés ont fait (et continuent) l'expérience du télétravail. Ils se sont rendus compte qu’il est possible, efficace et pour certains d’entre eux agréable de travailler à distance. 64 % désirent faire davantage de télétravail à l'avenir selon un sondage CSA pour Linkedin. La proportion monte à 80 % chez les 25-34 ans.

A la sortie du confinement, on se rend compte que tous les salariés, s’ils attendent de retrouver leur bureau et leurs collègues, ne souhaitent pas pour autant revenir à leur routine pré-confinement. Cette crise pourrait bien engendrer un changement, non pas occasionnel, mais structurel de notre rapport au travail.

Quid des rapports avec la hiérarchie ? Des pauses devant la machine à café ? Comment envisager ce nouveau mode de fonctionnement ? La réponse est, en partie, dans les mains des cadres et de la hiérarchie. S'il faut, pour notre invité, développer le télétravail, il faut aussi l'encadrer et le gérer. Objectifs d'un côté, droit à la déconnexion de l'autre... Un processus long mais nécessaire.

Plus étonnant encore, les répercussions possibles sur notre habitat... Est-il toujours utile d'habiter, pour ceux qui le souhaitent, près de son entreprise si nous ne sommes plus amenés à y aller quotidiennement ?

Benoît Prospero fait le point avec Sébastien Biessy, Directeur de l'activité talents de Willis Towers Watson