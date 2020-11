Récit de baladeur : l'inclusion par la culture grâce à l'Esat Evasion à Sélestat

Il existe en France a une quinzaine d’Esat artistiques et culturels. L’Évasion à Sélestat est le seul en Alsace, le seul également alliant plusieurs disciplines artistiques. A l'occasion de la 24ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées que soutient Radio France, Laure Basterreix s'y est rendue, et a rencontré Françoise Digel, chargée de communication de l'établissement. Qu'est-ce qu'un Esat ? Quelles sont les particularités de l'Evasion ? Elle nous a fait découvrir le fonctionnement de cet établissement où l'on compte 19 travailleurs en situation de handicap, accompagnés également d'un personnel de 6 personnes (dont des éducateurs aux multiples casquettes).

On imagine pas qu'il y a si peu de monde pour faire autant de chose.

L’Évasion défend le savoir-faire artistique de personnes en situation de handicap qui sont les acteurs et les actrices d’un projet culturel et artistique. Mais l'Evasion c'est aussi un Espace d'échange culturel où en temps normal on retrouve une programmation culturelle riche et c'est part là que nous avons commencé la visite.

L'inclusion par la culture et le travail en tant qu'artistique Copier

L'Espace d'échange culturel de l'Evasion à Sélestat © Radio France - Laure Basterreix

Les musiciens, à défaut de concert, continuent de travailler sur leurs morceaux et les plasticiens de l'Esat eux aussi ne sont pas en reste de projet. Leur travail consiste à apporter leur expertise créative et à répondre à toute sorte de commandes artistiques : graphisme, design d’objets, créations multiples, ateliers artistiques. La visite continue quelques étages plus haut.

Au cœur de l’Atelier graphique et plastique Copier

L’Atelier graphique et plastique de l'Evasion à Sélestat © Radio France - Laure Basterreix

En ses murs, l'Evasion compte aussi un Centre Ressources Culture et Handicap. Un acteur de l'accès à la culture pour tous. Par son biais, l’Évasion propose ses services aux structures médico-sociales afin qu’elles développent des projets artistiques et apporte également des conseils aux établissements culturels pour aider à l’amélioration de l’accueil des publics handicapés.

Le fonctionnement du Centre Ressources Culture et Handicap Copier

Parmi les projets de l'Evasion, les plasticiens et les musiciens font également preuve d'esprit de création ensemble et se retrouvent au sein de la Compagnie de L’Évasion pour des œuvres normalement présentées en public.

Album musical et créations théatrales Copier

Pour suivre l'actualité de l'Esat Evasion de Sélestat et même pour les soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet et leurs réseaux sociaux.

Le site internet de l'Évasion

Le Facebook de l'Évasion

La chaîne YouTube de l'Évasion

