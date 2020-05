Reprise du travail, la responsabilité des salariés et des chefs d'entreprise

Depuis ce lundi 11 mai on espère tous une reprise « normale » du travail. Il reste cependant beaucoup d’inconnues avant de reprendre le chemin du bureaux et de retrouver nos collègues. Ce qui est sûr c'est que les pratiques et les réflexes professionnels vont changer. Les presque deux mois de confinement, et l’épidémie mondiale de Coronavirus, ont fait évoluer notre manière de travailler. Quelles sont les nouvelles habitudes qu’il nous faudra prendre ?

Quelle responsabilité pour l'employeur?

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel : actions de prévention, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés . Il doit aussi , tant que c'est possible recourir au télétravail. Pour évoquer ce sujet complexe Isabelle Wagner a convié Maître Romain Pagnac , Président du Droit social du Barreau de Bordeaux, sur France Bleu Gironde .

"Effectivement il ya une obligation de sécurité et de santé qui pèse sur l'employeur..." Romain Pagnac du Barreau de Bordeaux.

Nouvelles règles pour les open-space, au réaménagement des espaces de travail

Après l’avènement des fameux open-space, dans lesquels on est nombreux à travailler, ces derniers se révèlent aujourd’hui incompatibles avec un déconfinement réaliste. Mais alors, le déconfinement peut-il se faire pour les entreprises en open space ? La réponse est oui, mais il faut adapter. La distanciation sociale nécessite de réduire le nombre de postes de travail, de les espacer dans le cas d’un mobilier mobile. Des roulements d’équipe devront être envisagés pour les entreprises devant réintégrer l’ensemble du personnel. Pour les bureaux indissociables, on peut envisager des séparations en plexiglas. On en parle dans la Vie en Bleu le mag.

"Au-delà des plexiglas pour séparer les uns des autres, on a le roulement des équipes qui est conseillé, la mise en place d'horaires décalés..." Romain Pagnac

La peur de la reprise...ça existe

On peut être quelqu'un de tout à fait raisonnable dans la vie, se dire que tout devrait bien se passer normalement et cependant craindre cette reprise du travail , ce retour à l'entreprise. C'est le cas de Marie de langon, en Gironde, dont l'employeur a été on ne peut plus clair: Il faut qu'elle reprenne son poste dans l'entreprise ou il mettra la clé sous la porte. Que peut dire Marie? quels sont ses droits et ses limites? la réponse de Maître Romain Pagnac.

"A part si dans l'entreprise, votre employeur ne met pas en place les mesures sanitaires , il n'y a pas de possibilités de faire valoir le droit de retrait..." Romain Pagnac