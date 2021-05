Réussir sa reconversion professionnelle avec le bilan de compétences

Quitter son travail pour de nouveaux horizons, c'est un choix de vie qu'osent de plus en plus de personnes désireuses de s'épanouir dans leur quotidien. Pour bien mener sa reconversion professionnelle, il est toutefois judicieux de suivre quelques recommandations...

Vous ne supportez plus votre travail ? C'est peut-être le moment de changer de métier. Dans "C'est déjà demain", Églantine Éméyé reçoit Frédéric Martorell Miro, directeur de l'IFETH, un organisme de formation spécialisé dans les transitions professionnelles et les montées en compétence. Il nous étaye les enjeux et bonnes interrogations à avoir pour réussir une reconversion.

Changer de vie professionnelle n'est pas une décision à prendre à la légère : celle-ci peut être lourde de conséquences. Il y a tout un ensemble de questions à se poser avant d'entamer ce processus, mais aussi pendant. Il faut donc "commencer par se questionner" et "se méfier de son impulsivité". L'invité nous explique qu'il ne faut pas que cette envie de changement soit "une lubie" mais bien "un acte mûrement réfléchi et raisonné".

Il peut être utile de réfléchir et de noter les choses qui nous manquent, qui ne nous conviennent plus ou au contraire qu'on désirerait avoir.

On va prendre des décisions tout seul, mais on va impliquer aussi nos proches.

Frédéric Martorell Miro rappelle qu'on ne doit pas négliger les conséquences d'un tel choix afin de réussir à maintenir un équilibre dans notre quotidien, notre foyer ou avec nos proches...

Mener sa reconversion

Il existe plusieurs façons de se reconvertir. On peut très bien "tout plaquer" du jour au lendemain, ou au contraire "prendre le temps de poser son projet". De manière générale, on se doit d'éviter les décisions trop rapides.

Si le projet doit être "bien mûri", un autre élément important à ne pas négliger est l'aspect financier. Il faut vérifier que notre situation de demain nous permettra de continuer à vivre convenablement.

Si on quitte un emploi, un autre ne sera peut-être pas aussi rémunérateur."

Un mot d'ordre est à retenir avant de se lancer : enquêter.

On trouve souvent deux types de profils de reconversions professionnelles : ceux qui partent vers un nouveau métier déjà bien identifié et ceux qui partent sans savoir où ils vont. Les conséquences sur le quotidien ne sont évidemment pas les mêmes.

Le bilan de compétences, atout et droit pour la réussite

Pas de panique, si le bilan professionnel a un "côté examen", il ne se résume pas à cela : "C'est un moment rare dans une vie."

Celui-ci permet de "faire le point sur nos attentes et nos orientations professionnelles". Un bilan bien réalisé comporte l'étape des tests d'orientation qui assure de prendre la direction adéquate.

Le bilan de compétences est un droit, tout le monde peut y accéder.

Le bilan de compétences est un droit à la formation professionnelle. Les travailleurs y cotisent par le biais du Compte personnel de formation, par exemple. Il n'est donc pas forcément directement financé par le travailleur.

Il est à noter que ce bilan se fait en plusieurs phases. Celui proposé par Pôle Emploi est par exemple plus court et se concentre principalement sur les compétences acquises. Différents modes de financement peuvent être adaptés en fonction des objectifs.

