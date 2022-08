Réussir sa reconversion professionnelle : les conseils de notre Expert

Fini les carrières linéaires, on a tous droit à plusieurs vies professionnelles. Fabrice Marion, expert formation de France Bleu et responsable de la communication de l'Afpa donne les pistes pour réussir un changement de vie professionnelle.

On estime que 90% des Français ont déjà songés à changer de métiers à la suite à la crise sanitaire. En 2021, 49% d’entre eux ont initié ou réalisé une reconversion professionnelle selon une enquête BVA.

Il y a différentes motivations pour se reconvertir : On a envie de s’épanouir dans son travail et... on veut éviter le burn out. On peut avoir un problème de santé qui nous rend inapte à occuper un poste de travail. Des difficultés à trouver du travail autour de chez soi, si on est contraint de déménager pour accompagner sa conjointe ou conjoint.

Conseil de notre expert : ne pas démissionner à la va-vite. Il est souvent plus facile de suivre une formation quand on est encore salarié que lorsqu’on est demandeur d’emploi.

Transition Pro Paca accompagne les salariés qui veulent se former pour changer de métier. Il propose le Projet de Transition Professionnelle (PTP) qui permet de suivre une formation certifiante pour changer de métier ou de profession.

Cette formation peut être réalisée sur ou en dehors de du temps de travail. Le salaire et les frais pédagogiques peuvent être pris en charge sous certaines conditions. En savoir sur Transition Pro Paca ici.

Le conseil en évolution professionnel (CEP)

C’est un dispositif gratuit prévu par la loi qui permet d’accompagner les salariés en activité ou les demandeurs d’emploi. Ça permet de faire le point sur sa situation professionnelle.

Il y a différent opérateur en CEP en Provence-Alpes-Côte d'Azur (en savoir plus ici):

Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi, l’APEC pour les cadres, les missions locales pour les jeunes de – 26 ans, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap Organismes paritaires pour les travailleurs indépendants, artisans et pour certains salariés spécialisés.

Consulter son compte personnel de formation (CPF)

Depuis son lancement en 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) a succédé au Droit Individuel à la Formation (DIF). La nouvelle loi Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel permet à chaque citoyen d’avoir la main directement sur son CPF qui est monétisé. C’est-à-dire que vous avez des euros que vous pouvez utiliser pour suivre une formation et uniquement pour ça.. Si vous ne l’avez pas initié il faut vous rendre sur ce site pour activer vos droits à la formation et surtout pouvoir utiliser la cagnotte. https://www.moncompteactivite.gouv.fr

Attention aux arnaques de vol du CPF ! Ne pas donner de code à distance, ou n'ouvrez pas votre compte à distance (SMS, téléphone, internet) à la demande de structures. Des initiatives sont prises pour vous accompagner dans l’activation de votre compte CPF par des organismes reconnus : Pôle emploi, Missions locales, Afpa, Greta, etc.

Ainsi les Villages Afpa de la Région Sud organisent une journée Portes-Ouvertes le jeudi 22 septembre 2022. Des ateliers sont organisés pour accompagner le public à ouvrir son Compte CPF.

Idées de 10 métiers de reconversion en moins d'un an

Agent d’entretien du bâtiment. (Afpa de Toulon le 19 septembre – Avignon le 28 novembre – Nîmes le 5 septembre) Electricien (Afpa de Toulon le 10 novembre et 2 janvier, Marseille le 17 octobre, Avignon le 19 septembre, Nice le 5 septembre, Nîmes le 19 juin 2023) Plombier-Chauffagiste (Afpa à Nîmes le 5 septembre ou le 30 janvier, Nice le 19 septembre Toulon 11 octobre, Gap 2 février, Avignon 12 janvier, Marseille 9 décembre).

Conseiller en insertion professionnelle (Afpa d'Avignon 17 octobre – Marseille 3 octobre – Nice 1 décembre). Formateur professionnel d'adultes Istres 11 octobre, Marseille 14 novembre, Nice 1er décembre

Comptable assistant (Afpa à Nîmes le 2 janvier – Istres 27 septembre – Toulon 27 septembre – Avignon 5 septembre – Marseille 14 novembre – Nice 14 septembre). Gestionnaire de paie (Afpa à Gap 26 septembre – Istres 27 septembre – Toulon 27 septembre - Nîmes 5 septembre – Nice 12 octobre – Marseille 14 novembre – Avignon 19 janvier ). Secrétaire assistant (Afpa à Istres 27 septembre – Avignon 19 septembre – Marseille 19 septembre – Nice 3 octobre - Nîmes 2 janvier). Secrétaire médical ou secrétaire assistant médico-social (Afpa à Istres 30 août 21 février, Avignon 19 septembre – Marseille 19 septembre – Nice 5 septembre).