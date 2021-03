Roland Houël est luthier pour le quatuor à cordes à Venouse

Restauration, réglages, fabrication, Roland Houël est luthier pour le quatuor à cordes : violons, alto et violoncelle.

Au cours de sa formation, Roland Houël a fréquenté divers ateliers, jusqu'en Autriche pour se former à la lutherie et à la haute restauration qu'il pratique maintenant à Venouse.

Roland Houël est passionné par l’histoire de la lutherie et l’évolution des montages des instruments de la renaissance à nos jours. Copier

Coordonnées :

