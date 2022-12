RSA sous conditions : 19 départements retenus pour expérimenter le dispositif

On sait encore peu de choses du RSA sous conditions, qui sera expérimenté dans 19 départements dès 2023.

Dix-neuf départements Français ont été retenus pour expérimenter un accompagnement rénové des allocataires du RSA, annonce le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion dans un communiqué . Les territoires concernés sont : l'Aisne, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d'Or, la Creuse, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Mayenne, la Métropole de Lyon, le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, la Réunion, la Seine-Saint-Denis, la Somme, les Vosges, l'Yonne, les Yvelines.

Un nouveau RSA expérimenté dès 2023

"L'ensemble de ces départements reflète une pleine diversité sur le plan géographique, démographique et social", précise les services du ministère du Travail dans le communiqué, qui précise que les prochaines seront consacrées à la finalisation du cahier des charges de ce nouveau RSA, qui sera testé dès 2023 dans les dix-neuf départements pilotes.

Pour le moment, on ne sait que peu de choses de ce RSA rénové. En mars 2022, Emmanuel Macron (alors candidat à sa réélection) avait dit vouloir conditionner cette aide à "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle, pour un meilleur équilibre des droits et devoirs".

Quarante-trois départements étaient candidats

Le président-candidat estimait qu'il faut "un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité, et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent".

Malgré ce manque d'informations sur les contours du nouveau dispositif, quarante-trois départements avaient manifesté leur souhait de devenir territoires pilotes. Les conseils départementaux avaient jusqu'au 21 octobre pour faire acte de candidature auprès du ministère du Travail.