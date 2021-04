Studio A à Cézy ne pratique la photographie qu'en argentique

La photo selon Michel Cloupeau c'est la prise de vue, et le passage ensuite au labo. En noir et blanc et en argentique exclusivement, pour des photos uniques ; chaque tirage va avoir des variations dans les contrastes, liées à l'exposition, à la durée des bains de révélateur ! Une chimie de la photographie d'avant le numérique qui séduit tous les publics, des adultes au plus jeunes.

Michel Cloupeau se revendique artisan de la photographie Copier

