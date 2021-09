Tauxigny : l’atelier du Père Noël recrute !

Les lutins s’activent déjà dans l’atelier du Père Noël. Pour leur prêter main forte, le distributeur de jeux et jouets WDK Groupe Partner recrute 30 opérateurs logistiques en CDI & CDD sur son site de Tauxigny, à 25 minutes de Tours.

Postes à pourvoir immédiatement :

• Préparateurs de commandes

• Caristes

• Agents de quai

• Manutentionnaires

Temps complet / Travail en équipe par alternance 5h15-12h15 & 12h30-19h30 Possibilité de travailler le samedi matin (contrats étudiants).

Salaire CDI en temps complet (salaire + prime) : 1600€ Net / Mois

Pour postuler, on fait comment ?

Via la page de l'entreprise sur le site de POLE-EMPLOI.FR

Ou bien vous pouvez envoyer vos CV et lettre de motivation à :

https://www.wdkpartner.com/carriere/ ou à recrutement@wdkpartner.com

WDK Groupe Partner c'est quoi ?

Spécialiste du jouet depuis plus de 60 ans et leader en France, WDK Groupe Partner commercialise les grandes marques de jouets et sa propre marque Wonderkids. Le groupe conçoit également ses propres jeux de société pour toute la famille sous la marque Widyka et a développé son enseigne de magasins, Jouets SAJOU.

WDK Groupe Partner compte 225 salariés, plus de 10 000 références, 2 plateformes logistiques, à Tauxigny (37) et à Reims (51).