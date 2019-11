La brasserie l'aurore ouvre un nouvel espace de dégustation à Tauxigny. La brasserie sera présente sur le village gastronomique et dans le hall B de Ferme Expo du 15 au 17 novembre au parc des expos de Tours.

Tauxigny : la brasserie de l'Aurore fête ses 10 ans et ouvre un nouveau site

Tauxigny, France

La Brasserie de l’aurore Fête ses dis ans et s'agrandit. D'abord basé à Cormery sur le site d'une ancienne gare l'entreprise s'installe sur la commune de Tauxigny. La brasserie de l'Aurore produit plusieurs type de bières vendues sous deux marques, bien connues en Touraine, la Turone et la Tourangelle. Pour Christelle et Emmanuel Alfaïa l'ouverture de ce nouvel espace dégustation à Tauxigny est un nouveau tournant pour l'entreprise.