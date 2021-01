Toulouse, nouvel emploi en 2021

Il faut aller de l'avant, on est en plein changement. C'est parfois super de changer de métier. Formez-vous et adaptez-vous aux techniques modernes. Evelyne Zaehringer, coach emploi.

Evelyne Zaehringer, de CVIP donner du sens, vous offre quelques clefs pour ouvrir les portes de l'emploi en Occitanie. Certains ont perdu leur job en 2020, d'autres veulent changer de cap en 2021. Dans tous les cas il faut suivre quelques conseils pratiques pour retrouver le chemin du travail.

Actuellement parmi les métiers qui recrutent, on peut noter des besoins en informatique, dans la vente à distance, l'aide à domicile ou le paramédical.

Pôle Emploi (pour connaître les métiers en tension)

Pour contacter CVIP : contact-cvip@cvipdonnerdusens.com

Mobilisez-vous en vous organisant. Créez un planning, et ciblez votre recherche d'emploi pendant quelques heures chaque jour. Pour vous motiver, il faut définir votre but et prendre conscience de vos atouts. Relancez vos réseaux en cette période des vœux. Et gommez vos photos ou vidéos du passé qui peuvent vous être nuisibles.

