Tours : Découvrez le Diplôme National des Métiers d'Arts et du Design, en mode virtuel.

C'est une petite formation, peu connue, qui pourtant est proposée en Touraine, hébergée dans le Lycée Choiseul de Tours Nord.

Création d'élèves du DN MADE Mode de Tours - DN MADE Mode de Tours - Lycée Choiseul

Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design, est une formation post bac en 3 ans, conférant grade licence qui sensibilise et forme des étudiants à différentes pratiques créatives du projet dès la 1ère année. Des domaines d'application sont ainsi abordés et investis au cours du 1er semestre, à travers une dominante mode. Au cours du second semestre de la formation, le parcours de spécialité est davantage découvert à travers des micro projets. L'étudiant investit pleinement son parcours lors de la deuxième année, à travers des projets, workshops et un stage d'activités professionnelles de 12 à 16 semaines. La troisième année est celle du projet de l'étudiant (projet MADe) qu'il construit avec l'équipe enseignante ; elle vise l'obtention de la mention en cohérence avec le domaine professionnel associé au parcours choisi.

Travail sur les matières et le Design, DN MADE Mode Tours - Lycée Choiseul - DN MADE Mode Tours - Lycée Choiseul

Le DN MADe mention mode du lycée Choiseul vise la formation de créateurs, d’artisans designers, de professionnels intervenant dans les domaines élargis de la mode. La formation croise des apprentissages liés à :

- la création s’appuyant sur une solide culture générale et artistique, une connaissance maîtrisée des univers de la mode, du textile et de l’environnement, des tendances, des comportements et modes de vie.

- la pratique permettant d’investir des démarches expérimentales et innovantes (démarches de recherche, d’exploration créative, de projet et de création) tenant compte d’enjeux et contraintes technologiques, économiques, patrimoniaux et environnementaux.

- la technique s’appuyant sur la connaissance et la mise en œuvre des matériaux, la conception de volumes, l’élaboration de prototypages de vêtements et objets de mode, la pratique des outils informatiques et logiciels spécialisés.

La communication et l’image de mode se basant sur une pratique plastique, graphique, infographique singulière et contemporaine, ainsi que sur une pratique linguistique dans plusieurs langues vivantes.

L’obtention du DN MADE mention Mode conduit à des emplois, de salariés au sein de bureaux et agences de style indépendants ou intégrés d’entreprises, bureaux de création, agences de design, de maisons de haute couture ou de prêt-à-porter et tous les métiers d’arts connexes. Ou bien à une poursuites d’études, les étudiants peuvent s’orienter vers les formations qui conduisent au diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ou rejoindre par équivalence les cursus de formation des écoles d’arts et de design ou cursus universitaires.

Création des élèves du DN MADE Mode de Tours - DN MADE Mode - Lycée Choiseul

Ce Samedi 13 Février, plusieurs possibilités pour discuter du DNMADe :

- Visio conférence avec les enseignants de DNMADe de 09:00 à 10:00 : cliquez ici

- Visio conférence avec les enseignants de DNMADe de 10:00 à 11:00 : cliquez ici

- Live Instagram "dnmademodetours" pour discuter avec les étudiants et les enseignants, de 11:00 à 13:00.

Vous pouvez vous connecter à partir de votre propre compte Instagram et poser des questions en direct.