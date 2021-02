Tours : portes ouvertes à l'IFPS pour se former aux métiers de la santé

Cette année, dans le contexte de la crise sanitaire, l’Institut de Formation des Professions de Santé (IFPS) du CHRU de Tours ouvre ses portes de manière virtuelle.

Affiche Journée Portes Ouvertes de l'IFPS de Tours - IFPS - CHRU de Tours

Ces journées portes ouvertes virtuelles sont une réelle occasion de découvrir les métiers de la Santé, en rencontrant des cadres formateurs, des étudiants en formation et des gestionnaires administratifs. De nombreuses vidéos de présentation des formations, des témoignages d’étudiants et une visite virtuelle seront mis à disposition pour l’évènement sur le site internet du CHRU et via les réseaux sociaux. Des moments d’échanges virtuels sont organisés : les jeudi 11 et vendredi 13 février, de 17h à 20h, et le samedi 13 février de 10h à 16h.

Amphithéâtre de cours de l'IFPS de Tours - IFPS - CHRU de Tours

L’IFPS du CHRU de Tours forme plus de 1000 étudiants chaque année, et ce depuis plus de 20 ans. En constante évolution, le domaine de la santé reste très attractif et intéresse les personnes motivées par des métiers tournées vers l’humain (les Portes Ouvertes de 2020 avaient attiré plus de 1500 visiteurs). La dynamique se traduit également par le développement de la voie de l’apprentissage. Ces journées permettront aux lycées, étudiants, professionnels en reconversion et demandeurs d’emploi, de découvrir 9 professions paramédicales : ambulancier, aide-soignant, infirmier, infirmer anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière, manipulateur d’électroradiologie médicale et cadre de santé.

ORGANISATION COMPLÈTE À DÉCOUVRIR SUR LE SITE WEB DU CHRU DE TOURS