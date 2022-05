Tours : un forum pour l'emploi ce mercredi 4 mai à l'Hôtel de Ville de Tours

La Ville de Tours, la Mission Locale de Touraine, Pôle Emploi et la Région Centre-Val de Loire, proposent le « Forum Tours pour l’Emploi », de 9h à 17h.

Le Forum Tours pour l’Emploi revient mercredi 4 mai 2022, de 9h à 17h, à l’Hôtel de Ville et sur le boulevard Heurteloup.

Plus de 1.000 offres d’emploi seront à saisir et de nombreux outils seront mis à disposition pour accroître ses chances : ateliers de conseils pour bâtir un CV et préparer les entretiens de recrutement, présence d’un photographe professionnel pour des photos de qualité, conseils en orientation professionnelle…

Près de 100 exposants seront répartis sur le 1er terre-plein du boulevard Heurteloup et à l’Hôtel de Ville.

A l’Hôtel de Ville de Tours :

o l’Espace Entreprises avec 61 exposants (salle des Mariages et salle des Fêtes)

o Des ateliers de conseils pour la préparation aux entretiens de recrutement, un photographe professionnel pour des photos de qualité sur les CV des candidats (salle Anatole France)

o Un accueil au titre du Service Public Régional de l’Orientation

o Des conseils en évolution professionnelle

o Les stands des partenaires : Job Touraine, BIJ 37, CCI, MEDEF…

Sur le 1er terre-plein du boulevard Heurteloup :

o Place de l’Intérim - 21 agences

o Place de l’Alternance - 17 CFA et Organismes de Formation

o Service Orientation et Insertion Professionnelle – Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Forum gratuit et ouvert à tous les publics.