Toutes les offres d'emploi du lundi 2 mars 2020 de France Bleu Pays de Savoie

Recrute un(e) employé de service après vente dans le domaine du transport routier de marchandises à La Motte Servolex en CDI. Recrute en CDI un(e) Maître d'hôtel à Menthon Saint Bernard. Le Supermarché d’Aime La Plagne en Tarentaise recherche un(e) hôtesse d'accueil à Aime La Plagne en CDI. A Seynod recherche en CDI un(e) esthéticienne. Recherche à Challes-les Eaux en Savoie un(e) monteur/chauffagiste en CDI. Dans le cadre de CDI, le réseau de transport urbain du Grand Annecy recherche des conducteurs receveurs (H/F). Un réseau de services à la personne et d'aide à domicile agréé recherche des auxiliaires de vie et des aides ménagère H/F en CDI. A Annecy, recrute un(e) responsable du service sécurité en industrie en CDI. Recherche un(e) vendeur en boulangerie-pâtisserie H/F à Tresserve. A Sallanches, recrute un(e) agent de service et d'entretien. Au Bourget-du-Lac recrute en CDI un(e) web designer. Recrute en CDI un(e) vendeur en articles de décoration à Domancy. Pour Gilly/Isère, recrute un(e) conducteur poids lourds en CDI. A Allinges, recrute un(e) assistant ressources humaines en CDI. Recrute un(e) assistant administratif et commercial à Satigny (Canton de Genève).

Annonce 1

Entreprise familiale Savoyarde reconnue pour son savoir-faire depuis 1962, Pedretti a su s'imposer comme une marque de référence dans les domaines du transport et de la logistique en France.

Avec nos 17 agences multi-activités reparties sur l'ensemble du territoire français et 680 collaborateurs engagés dans un développement durable, Pedretti offre la performance d'un réseau national, avec l'agilité d'une entreprise à taille humaine.

Recrute un(e) Employé / Employée du Service Après-Vente -SAV- transport routier de marchandises à La Motte Servolex en CDI.

Vos missions

Suivre et planifier les visites de contrôle réglementaires;

Créer les Ordres de Réparations réglementaires : mines, chronotachygraphes, extincteurs, hayons, engins de manutentions ;

Saisir et facturer les ordres de réparations ;

Mettre à jour les dates de validité de mise aux mines et des chronotachygraphes dans notre logiciel interne de gestion ;

Gérer et optimiser les opérations de maintenance externes ainsi que les achats de pièces mécaniques (recherche de solutions, gestion des commandes et suivi des opérations) ;

Saisir les bons de commandes des prestations de maintenance et d'achats de pièces mécaniques ;

Optimiser et suivre la gestion des stocks de pièces mécaniques ;

Être en charge des retours, échanges et demandes d'avoirs auprès des fournisseurs.

Votre profil

Formation en maintenance ;

Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire ;

Compétences en mécanique/maintenance.

Pour postuler

PEDRETTI – Service RH

Mail : recrutement@pedretti.fr

Annonce 2

Le Palace de Menthon, reconnaissable par son imposante façade, typique des palaces et hôtels des années 1900, est un véritable trésor architectural qui allie tradition et modernité, face à des paysages dont seules les Alpes ont le secret !

Recrute en CDI un(e) Maître //Maîtresse d'hôtel (H/F) à Menthon Saint Bernard

Vos missions principales

Prendre les réservations par téléphone et gérer toutes demandes

Accueillir, placer et conseiller le client

Veiller à la satisfaction des clients et créer une relation privilégiée avec eux

Ouvrir et/ou fermer le restaurant

Contrôler l'ensemble de la salle et vérifier la présentation physique du personnel

Réaliser les commandes et réquisitions pour le service et en contrôler la réception et le rangement.

Assurer la passation des consignes et les informations du menu avant le service

Effectuer le suivi de la formation des nouveaux arrivants.

Connaître et maîtriser toutes les techniques de présentation et de découpage, voire de flambage

Être à l'entière disposition du client et gérer les demandes particulières.

Mettre en place vos compétences managériales

Profil

Vous êtes issu d'une formation en Hôtellerie/Restauration

Vous êtes enthousiaste, chaleureux et dynamique avec l'envie de faire plaisir à aux clients

Expérience : 2 ans

Formation : Bac ou équivalent Hôtellerie restauration

Langue : Anglais Très bon Exigé

Pour postuler

Uniquement par mail à cette adresse : 024stephen.cadaze@pole-emploi.net

Annonce 3

Le Supermarché Leclerc d’Aime La Plagne en Tarentaise recherche un(e) Hôte / Hôtesse d'accueil à Aime La Plagne en CDI

Vos missions

Vous êtes en charge de l'accueil des clients, vous gérez l'activité de location de véhicules et le point relais colis.

Profil souhaité

Expérience : Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Accueillir une clientèle

Assurer un accueil téléphonique

Étudier une demande client

Orienter les personnes selon leur demande

Renseigner un client

Savoir-être professionnels

Capacité d’adaptation

Autonomie

Rigueur

Langue

Anglais Notions Souhaité

Pour postuler

AIME DISTRIBUTION - Mme CELINE PERON

Mail : ce.peron@leclerc-socara.fr

Annonce 4

Yves Rocher à Seynod recherche en CDI : Esthéticien / Esthéticienne

Au sein de notre institut de beauté, vous réaliserez les missions classiques d'un(e) esthéticien(ne) soit les soins d'embellissement et d'entretien corporel de personnes et apporterez un conseil personnalisé.

Vous proposerez divers produits de beauté selon les règles d'hygiène du salon.

Le diplôme d'état en esthétique est obligatoire

Planning à voir avec l'employeur.

Formation possible en interne.

Vous êtes autonome et les débutants sont acceptés.

Poste à pourvoir tout de suite

Pour postuler

YVES ROCHER - Mme Turkan KOC

Mail : sarlkoc4@gmail.com

Annonce 5

Regetherm entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau recherche à Challes-les Eaux en Savoie recherche un(e) monteur/chauffagiste en CDI.

Vous êtes polyvalent, rigoureux, dynamique et autonome dans votre travail.

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et un sens aigu du service client.

Responsabilités et missions.

Vous intervenez directement chez nos clients en Rhône-Alpes voir hors secteur (grand déplacement)

Vous aurez en charge l'installation et la mise en service de matériel de traitement d'eau (adoucisseurs, pompe doseuse, pot à boue).

Soudure : acier noir et cuivre

Réalisation de piquage

Vous aurez également pour mission le désembouage des réseaux de chauffage, détartrage ECS et désinfection ECS & EFS.

Pour postuler

REGE THERM - M. Franck FELTER

Mail : f.felter@regetherm.com

Annonce 6

Dans le cadre de CDI, la SIBRA, réseau de transport urbain du Grand Annecy recherche des conducteurs receveurs (H/F) en CDI

Au cours de votre journée en tant que conducteur receveur

Vous êtes maître à bord de votre véhicule, vous transportez les clients dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et d’accueil dans un milieu urbain.

Vous gérez les situations imprévues liées à la circulation et aux divers aléas possibles.

Vous assurez la vente et un contrôle visuel des titres de transport.

Vous contribuez à l’image de l’entreprise en offrant un service public de qualité.

Vous vous reconnaissez dans le profil suivant

Doté d’un bon contact relationnel, souriant et cordial

Une bonne maîtrise de soi, sang-froid et résistance au stress pour maintenir votre vigilance de conduite et garantir la sécurité des passagers

Des conditions de travail de qualité et une organisation structurée vous permettront de concilier vie personnelle, vie professionnelle et bien-être

Horaire mensuel à temps plein sur une base de 148H85

Un planning défini à la quinzaine

3 cycles de travail alternés : matin, après midi et en journée

Pas de service le dimanche et les jours fériés, plage horaire de fonctionnement du réseau du lundi au samedi de 5H00 à 23H00

Véhicules récents, bus de marques IVECO et IRISBUS entretenus et réparés par notre service maintenance

Un parcours d’intégration d’une durée de 3 semaines sous la responsabilité d’un chef de groupe, d’un formateur interne et d’une équipe de conducteurs référents.

Pour postuler

Les personnes peuvent le faire directement sur le site internet www.sibra.fr rubrique sibra -> présentation -> offres d’emploi.

Annonce 7

Junior Senior est un réseau de services à la personne et d'aide à domicile agréé. Nos agences proposent un large choix de prestations ponctuelles et/ou régulières... AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES Aide à la toilette, accompagnement,... AIDE MÉNAGÈRE Ménage, repassage, nettoyage des vitres... GARDE D'ENFANTS DE TOUT ÂGE Accompagnement de l enfant dans ses déplacements, aide aux devoirs...

Junior Senior de Cognin73 recherche des auxiliaires de vie et des aides ménagère H/F en CDI.

CDI à pourvoir mi temps et plein temps construisons ensemble votre planning et votre emploi du temps.

Vous cherchez un métier qui a du sens, utile, et tourné vers l'humain?

Pour postuler

JUNIOR SENIOR - Mme Christelle BOICHON

Mail : js.chambery@juniorsenior.fr

Annonce 8

Le SILA (Syndicat Mixte du lac d'Annecy) a été créé en 1957 par plusieurs communes afin de sauver le lac d'Annecy de la pollution.

Depuis, ses missions et son territoire d'action se sont étendus.

Le SILA recrute un(e) Responsable du service sécurité en industrie H/F en CDI.

En tant que Relais sécurité des entreprises extérieures H/F, vous intégrez la Direction Traitement des Déchets.

Sous la responsabilité du chargé(e) de pôle maintenance, vous aurez pour missions

De contrôler, suivre, animer, planifier et gérer les activités relatives à la sécurité des entreprises sur le site de l'usine d'incinération,

De réaliser les analyses de risques des opérations de maintenance,

De proposer des améliorations des méthodes de travail, ou de modifications d'équipements, pour supprimer ou atténuer le risque à la source,

De rédiger les plans de prévention, les permis feu, les protocoles de chargement/déchargement, les ouvertures de trappes.

De gérer et suivre les visites de contrôle des équipements de sécurité par les organismes agréés,

D'animer des sessions de sensibilisation auprès des agents du site,

De suivre les opérations de maintenance des moyens de secours (RIA, extincteurs, sprinklers, SSI, désenfumage, détecteurs gaz fixes et portatifs)

Expérience : Débutant accepté

Pour postuler

SYNDICAT MIXTE DE LAC D'ANNECY SILA - Mme Marie FILLION

Mail : recrutement@sila.fr

Annonce 9

La Marmotte Gourmande Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé à Tresserve recrute en CDI, Vendeur(se) en boulangerie-pâtisserie.

Temps plein du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 avec 1h de pause, heures supplémentaires possibles et de manière occasionnelle sur le dimanche matin.

Nous recherchons une personne dynamique qui partage

Notre sens de l'accueil, de la convivialité et de la qualité.

1 an d’expérience souhaité.

Pour Postuler

Se rendre sur place :

LA MARMOTTE GOURMANDE - Mme Camille Duisit

2 CHE DE L OBSERVATOIRE

73100 TRESSERVE

Annonce 10

La Maison d'Accueil Spécialisée Notre-Dame de Philerme à Sallanches, en Haute-Savoie, situé au cœur de la ville, est spécialisé dans l'accueil de personnes atteintes d'Autisme et de Troubles Envahissants du Développement, et accueille 22 résidents.

La MAS Notre-Dame de Philerme de Sallanches recrute 1 agent de service et d'entretien H/F

CDD ou CDI temps plein

Horaires en journée et soirée / un weekend sur 2 travaillé

SMIC horaire conventionnel (CCN 66) reprise ancienneté.

Expérience souhaitée, reprise de l'ancienneté si emploi dans la même convention

Missions

Entretien nettoyage des locaux : appartements des résidents, espaces administratifs

Entretien du linge des résidents (nettoyage, repassage) dans le respect des normes R.A.B.C.

Remise en température des plats, service des repas

Expérience : Débutant accepté

Pour postuler

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 099ZTRW sur www.pole-emploi.fr

Annonce 11

CREA PLURIEL COMMUNICATION GRAPHIQUE, AGENCE DE COMMUNICATION GRAPHIQUE ET WEB basée au Bourget-du-Lac recrute en CDI un(e) WEBDESIGNER (H/F)

Au sein d'une équipe de développeurs et de graphistes vous serez en charge du développement de sites web de type Wordpress, Woocommerce ou Prestashop.

En relation direct avec le client vous serez autonome et votre mission consistera à étudier et analyser les demandes, formaliser une proposition de devis, réaliser les supports attendus en adéquation avec les attentes des clients dans les délais impartis

Vous n'avez pas forcément d'expérience, mais êtes passionné(e), et maîtrisez les compétences liées aux missions.

Langue : Anglais Bon Souhaité

Pour postuler

CREA PLURIEL COMMUNICATION GRAPHIQUE - Mme rose marie dayou

Mail : rose-marie.dayou@creapluriel.com

Annonce 12

MENUISERIE CARERA SEBASTIEN - MENUISERIE / AGENCEMENT INTÉRIEUR //CRÉATIONS OBJETS DÉCORATIFS ET LUMINAIRES

Recrute en CDI Vendeur / Vendeuse en articles de décoration à DOMANCY

Dans le cadre d'une ouverture de boutique de décoration nous recrutons un vendeur/une vendeuse.

Qualités requises

Aimer le contact client

Être motivé, autonome & réactif

Expérience en vente/tenue de caisse souhaitée de 1 an.

Du lundi au samedi - Repos le dimanche + 1 autre jour en semaine à définir avec l'employeur

Amplitude horaire : 10h - 19h15

Pour postuler

SEBASTIEN CARERA - M. SEBASTIEN CARERA

Mail : sebcarera@aol.com

Annonce 13

Fort de sa présence et de sa notoriété auprès du monde du transport, le GE Transports AERAA vous permettra de trouver un poste correspondant à votre profil.

Partenaire avec plus de 30 entreprises présentes dans toute la région Rhône-Alpes, le GE Transports AERAA recrute en CDI pour Gilly/Isère.

Un conducteur poids lourds H/F

Ayant le permis C pour effectuer du transport frigorifique

Le/La conducteur-trice doit avoir sa Carte conducteur et FIMO à jour

Permis : C - Poids lourd Exigé

Expérience : Débutant accepté

Pour postuler

GE Transports AERAA - Mme Florence BARON

Mail : contact@geiqtrans.fr

Annonce 14

Implantée à Allinges, vers Thonon-Les-Bains et créée en 1993,

la Société SMS Nettoyage est spécialisée dans tous types de nettoyage en entreprises ou collectivités et compte dans son effectif 90 salariés formés et suivis dans leurs tâches. Aujourd'hui elle comprend une agence à Annecy et Annemasse.

SMS nettoyage recrute un(e) Assistant / Assistante ressources humaines (H/F) en CDI

Ressources Humaines

Gestion administrative du personnel :

DPAE

Élaboration des contrats de travail et avenants au contrat

Suivi des visites médicales d'embauche et visites de reprise

Suivi des titres de séjour pour le personnel étranger

Tableau de suivi des contrats et des pièces constituants le dossier salarié

Suivi de la mutuelle (adhésion et radiation, gestion des dispenses d'adhésion)

Suivi des saisies arrêts

Préparation et transmission des données de paies

Procédures disciplinaires

Tenue du registre d'entrée sortie du personnel

MAJ de la documentation sociale

MAJ du document unique

Gestion des formations (inscription, demande de prise en charge )

Diverses tâches administratives

Courriers

Tableau de bord

Remises de chèques

Connaissances particulières : Très bonne maîtrise informatique bureautique (Word et Excel) et de la législation sociale - Connaissances en comptabilité appréciées

Formation : Bac+2 ou équivalents Ressources humaines et 3 ans d’expérience.

Pour postuler

SMS - M. Alexandre Pelletier

Mail : smsnettoyage.apelletier@orange.fr

Annonce 15

La société : La société leCar.ch SA est implantée à Satigny depuis près de 10 ans, et est des acteurs les plus réputés du canton de Genève, dans le secteur du transport de personnes, par car ou minibus. Nous proposons de multiples services de transport, par exemple pour des transferts, dîners, excursions, tours de ville, congrès Nos clients sont nombreux et variés : agences de voyage, agences événementielles, écoles, ski clubs, communes, hôtels, associations, entreprises

Recrute un(e) Assistant administratif et commercial à Satigny (Canton de Genève)

Descriptif du poste

L'Assistant(e) administratif et commercial reporte au directeur de l'entreprise et l'assiste pour les tâches suivantes (liste non exhaustive)

1/ Support au business

Assurer la permanence au bureau et traiter les demandes des clients (devis, informations ) pendant les absences du directeur

Envoyer des informations (coordonnées des chauffeurs, détails opérationnels ) aux clients avant les services

Préparer les factures clients

Assurer la veille des éventuels appels d'offre marchés publics

2/ Suivi du planning d'exploitation : pointer l'agenda des services, vérifier les détails logistiques par rapport aux échanges avec les clients, établir le topo synthétique par service pour les chauffeurs

3/ Support à la gestion de l'entreprise

Mener les démarches administratives pour la récupération des taxes remboursables en France et en Suisse

Effectuer le traitement administratif et comptable des factures de carte bleue des équipes

Formation : Bac+2 ou équivalents Comptabilité - Administration

Langue : Anglais Bon Exigé

Expérience : 3 ans - compta, gestion administrative, paie

Pour postuler

leCar ch SA - M. Sébastien VIET

Mail : info@lecar.ch