Trouver du travail en Vallespir grâce à une association

Pour les personnes qui naissent ici et souhaitent en toute logique rester près de la maison. Mais aussi pour celles et ceux qui choisissent les paysages verdoyants du Vallespir et parfois, souvent, un habitat moins cher qu'aux alentours de Perpignan, pour pouvoir durablement s'installer il faut une activité, un travail. Le trouver sur place, c'est éviter de longs et épuisants déplacements qui sont de plus en plus douloureux avec la hausse des prix des carburant.

Depuis le milieu des années 90, Agir Ensemble , une association du Vallespir, d'Arles sur Tech, vous propose son aide active. Et ça concerne le Vallespir et le Haut-Vallespir : Saint Jean Pla de Corts, Amélie les Bains Palalada, Serralongue, Saint Laurent de Cerdans, Coustouges, Lamanère et bien sûr, Prats de Mollo la Preste.

Insertion et retour à l'emploi sont les priorités de cette structure qui assure une mise en relation entre la personne qui cherche du travail, et les entreprises qui ont souvent, surtout ces temps-ci, du mal à recruter des futurs employés motivés, qualifiés et disponibles.

Un accompagnement est également proposé par Agir Ensemble pour que durablement le manque ou la perte d'un emploi ne soit plus qu'un souvenir à oublier et que l'avenir puisse se construire ici dans la vallée du Tech, en milieu rural, dans les Pyrénées-Orientales.