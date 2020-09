Un patrimoine en or restauré par Stéphane Christophory

Après ses débuts auprès de maîtres de la dorure canadiens, Stéphane Christophory a choisi le vieux continent et la France pour s'installer finalement à Auxerre et ainsi baigner dans un patrimoine beaucoup plus riche.

Artisan passionné et exigeant, il échange volontiers avec les visiteurs et les clients qui passent le voir à l'atelier.

Coordonnées

06 31 48 57 13

https://www\.facebook\.com/christophoryartist/