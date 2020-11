Vagabonde ou le pain "bien élevé" selon Rébecca Corazza

Vagabonde, c'est le nom que Rébecca Corazza a donné à son fournil, et plus largement à sa pratique de la boulangerie

Des classiques aux pains spéciaux, Vagabonde travaille les farines locales

Rebecca Corazza propose du pain 100% levain naturel, pétri à la main et cuit dans un four à bois qui affiche plus de 150 ans au compteur ! Les matières premières sont locales et bio.

Vous pouvez aller chercher votre pain au fournil, à Lucy sur Yonne, le lundi et le vendredi de 18 à 19h.

Coordonnées :

06 17 15 12 21 painvagabonde@gmail.com sur Facebook