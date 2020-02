Vacances d'hiver pour la zone A: c'est le moment de chercher un job d'été !

L'académie de Besançon est l'une des dernières à partir en vacances ce vendredi 21 février au soir. Les étudiants vont pouvoir profiter d'une semaine loin des bancs de la fac. Pourtant pour une partie d'entre eux, ces vacances seront le moment de poster CV et lettres de motivations. C'est déjà le moment de chercher un job d'été. Alice, étudiante en langues étrangères appliquées à Besançon a déjà commencé : "Je cherche surtout dans la restauration," explique la jeune fille. "Je m'y prends tôt pour être sure de trouver quelque chose car je risque d'avoir des refus."

Je vais m'occuper d'envoyer une vingtaine de CV pendant les vacances - Alice, étudiante à Besançon

Et ce n'est pas la seule à s'y prendre tôt. 2 jeunes sur 3 sont à la recherche d'un job d'été chaque année selon un sondage Ifop. Alors autant s'y prendre à l'avance. "En février et mars les entreprises s'organisent déjà pour l'été," explique Anne-Lise Dumay, conseillère emploi à Besançon. "Les plannings se mettent en place, c'est donc maintenant qu'il faut démarcher. Ça augmente les chances de trouver un travail."

L'an dernier plus de 1000 postes saisonniers étaient à pourvoir en Franche-Comté.

Pratique: Pour postuler des offres sont disponibles sur le portail de la jeunesse en Franche-Comté.