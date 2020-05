Vous êtes candidat à un poste dans le tourisme et connaissez le Périgord Noir ? Testez vos connaissances

« Périgord Noir par cœur ! » est une plateforme d’apprentissage en ligne gratuite, dédiée à la connaissance de cette région, et qui s’adresse aux acteurs du tourisme, à leurs salariés, mais aussi à tous ceux qui contribuent à l’accueil touristique en Périgord Noir. Lancée par les Offices de Tourisme du Périgord Noir, elle sera disponible gratuitement, sur ordinateur et smartphone. Son lancement est prévu ce mardi, 2 juin.

Une formation en ligne gratuite

Construite avec les acteurs du tourisme et de l’emploi, la plateforme propose un contenu complet et de qualité. L’interface ludique répond à trois objectifs : rendre cohérent le discours des accueillants et la promesse du territoire, apprendre en s’amusant, et renforcer l’employabilité des candidats à un emploi touristique. A ce stade, cinq parcours permettent de partir à la découverte du territoire et des spécificités du métier de l’accueil touristique tout en restant chez soi. Chaque parcours se réalise en une heure environ et permet, après un test de connaissances, d’obtenir un certificat, vrai gage d’assurance pour les employeurs lors de leurs recrutements à venir. Soyez prêts ; la plateforme sera mise en ligne dès mardi !