Zabecréa crée ses bijoux à Villeroy

Zabecréa est né par plaisir, et petit à petit la passion de la découverte est devenue une activité professionnelle. Dans ses créations de bijoux et d'accessoires, Isabelle Betems explore encore les possibilités de la pâte polymère qu'elle a appris à travailler avec le temps.

Isabelle Betems créé des bijoux et accessoires depuis 2013 Copier

