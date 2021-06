100 ans de la radio : visite guidée en vidéo de France Bleu La Rochelle

Elle est branchée du matin au soir. Elle vous suit dans la salle de bains le matin, vous raccompagne à la maison le soir. La radio fête ces 100 ans cette année. L'occasion de se balader dans les couloirs de votre station.

Tanguy André, vous embarque pour une visite complète de l'entrée jusqu'aux studios.

Qui se cache derrière votre radio?

L'accueil est le lieu pivot de la station. Il y a les deux studios, les régies, les cabines d'enregistrement et mais aussi l'espace de travail des animateurs et des journalistes. Un couloir dessert les bureaux, les locaux techniques et la salle de réunion utilisée quotidiennement par les équipes.

Votre radio ce sont bien sûr "les voix" de votre quotidien, mais France Bleu La Rochelle, c'est une équipe d'animateurs, de journalistes, techniciens, chargées d'accueil, régisseur.

Bonne visite !