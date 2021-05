100 ans de la radio : visite guidée en vidéo de France Bleu Belfort Montbéliard

C'est la première fête de la radio du 31 mai au 5 juin 2021. C'est l'occasion pour France Bleu Belfort Montbéliard de vous montrer les coulisses de votre radio 100% locale.

Une visite en vidéo avec notre guide du jour, Stéphane Veaux, qui nous emmène découvrir la station depuis l'entrée jusqu'au studio d'où part tout ce que vous entendez quand vous allumez la radio ou que vous nous rejoignez sur l'application France Bleu. Une visite en vidéo pour rencontrer quelques-unes des "voix" que vous entendez dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône, mais également ceux qui sont derrière le micro.

Que se cache-t-il derrière les voix de votre poste de radio ?

Nous irons découvrir les trois principaux métiers de la radio : les animateurs, les journalistes et les techniciens. Mais sans oublier les chargés-es d'accueil et le régisseur, le personnel administratif, tout ce petit monde est là pour vous accueillir et vous offrir chaque jour un programme 100% local avec de l'actualité, des reportages sur la vie près de chez vous, du service en apportant des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien, du divertissement avec la cuisine, des jeux et des séries pour faire voyager vos oreilles...

Du côté des programmes

Le travail du responsable des programmes Jérôme Laithier est d'organiser et de construire la grille des programmes avec sept animateurs qui se partagent les différentes tranches de l'antenne, semaine et week-end. L'animateur est le chef d'orchestre de son émission, il est là pour transmettre. Les émissions sont préparées à l'avance, il faut apprendre, s'informer, se documenter. Les chargé-es d'accueil sont là pour accueillir le public, que ce soit en présentiel ou au téléphone. Le directeur supervise et gère tout ce petit monde, et est chargé des relations avec les partenaires.

Du côté de la rédaction

Du côté rédaction, Nicolas Wilhelm rédacteur en chef organise chaque matin sa conférence de rédaction où il décidera des sujets d'actualité traités dans la journée par l'équipe des journalistes. Difficile de travailler très à l'avance avec l'actualité qui se renouvelle et change sans arrêt. Sixtine est journaliste matinalière et arrive dès 3h du matin pour préparer les premiers journaux du matin. Il faut être réactif et savoir adapter très vite son journal à un changement subit. Les reporters ont ce rôle d'aller à la rencontre des gens du territoire pour ramener interviews et petites histoires, des tranches de vie de chez vous, que vous pourrez écouter sur votre radio. Et après vous avoir enregistré, il faut encore travailler le son ramené et écrire son texte pour le journaliste chargé des journaux à l'antenne.

Du côté de la technique

Les techniciens du sons, sous la houlette d'Emmanuel Peyret, ont cette importante tâche d'offrir à vos oreilles une qualité de son permanente. Les outils sont maintenant numérisés mais tout n'est pas automatique, les départs de reportages, de disques, de pubs.. sont surveillés de près par le technicien. Il réalise l'émission et s'assure que tout s'enchaine bien. Et la radio c'est du direct, il peut y avoir des surprises, il faut savoir improviser ! Le régisseur, c'est l'homme à tout faire qui s'occupe de la logistique, indispensable !