100 ans de la radio : visite guidée en vidéo de votre radio en Lorraine

Du 31 mai au 5 juin, nous fêtons les 100 ans de la radio. L'occasion pour l'équipe de France Bleu Sud Lorraine de vous faire découvrir les coulisses de votre radio 100% locale et le travail des équipes. Visite guidée avec Jérôme Prod'Homme.

C'est la première fête de la radio du 31 mai au 5 juin 2021. C'est l'occasion pour France Bleu Lorraine de vous montrer les coulisses de votre radio 100% locale.

Une visite en vidéo avec notre guide du jour, Jérôme Prod'Homme, qui nous emmène découvrir la station depuis l'entrée jusqu'au studio d'où part tout ce que vous entendez quand vous allumez la radio ou que vous nous rejoignez sur l'application France Bleu. Une visite en vidéo pour rencontrer quelques-unes des "voix" que vous entendez en Lorraine.

Qui se cache derrière les voix de votre poste de radio ?

Une visite qui commence par l'accueil, où Christelle répond à vos appels, vous remet vos cadeaux, puis qui se poursuit par les bureaux, pour rencontrer les animatrices, animateurs et les journalistes de la rédaction. Une petite pause avec Mathieu Barbier, journaliste, à l'affût de l'actualité, et on repart en studio de production à la rencontre des techniciens, pour découvrir l'endroit où nous fabriquons et préparons certains des éléments sonores et reportages à l'avance.

C'est l'occasion également de rencontrer Damien Colombo, l'animateur "matinalier" qui vous réveille chaque jour et qui nous donne un aperçu d'une journée à la radio qui commence fort tôt pour lui. Il est sur le pont dès 4h du matin ! Vadrouille ensuite dans le studio antenne côté technique, -tous ces boutons et écrans ! Mais oui, ils s'en sortent sans problèmes !-, avant de surprendre Nathalie Milion en plein direct avec l'une de ses expertes.

En régie technique avec Séverine et Jérôme pour la visite de France Bleu Sud Lorraine © Radio France - France Bleu Sud Lorraine

Une visite de France Bleu Sud Lorraine en moins de 10 minutes, c'est l'occasion pour nous de vous montrer un endroit d'où nous aimons passionnément faire ces métiers étonnants, qui permettent de vous toucher à distance et partout en Lorraine.

Vive la radio !