France Bleu Béarn en direct du Salon du Vin et de la Gastronomie

France Bleu Béarn vous fait vivre en direct le Salon du vin et de la gastronomie de Morlaàs ce vendredi 6 mars de 16h à 19h. Le salon se tient dès vendredi soir et tout au long du week-end à la salle polyvalente de Morlaàs.

France Bleu Béarn s’invite au rendez-vous des gourmands et gourmets pour vous faire savourer l’authenticité, la qualité et la convivialité de tous les professionnels et amateurs du goût et de l’art de vivre à la française. Suivez l’événement en direct depuis la salle polyvalente, place de la Hourquie à Morlaàs, le vendredi 6 mars 2020 dans l'émission de 16h à 19h avec Florian Lévêque.

L'office de tourisme de Morlaàs, organise cet événement depuis dix ans, où durant trois jours plus d’une cinquantaine de producteurs de toute la France vous accueille pour des dégustations de leurs produits et pour partager la passion de leur métier. En invité d’honneur, retrouvez Piqthiu, chroniqueur culinaire France-Bleu la Rochelle et ambassadeur de Gourette – la Pierre Saint Martin, samedi dès 14h sous le chapiteau. De nombreux centres de formation d'apprentis sont présents, ainsi qu'un espace tourisme pour vous conseiller et vous faire découvrir les séjours en Béarn. Toute la journée, assistez aux nombreuses animations gratuites pour petits et grands, aux démonstrations de fabrication, participez également aux ateliers de dégustation.

Le salon sera ouvert au public en nocturne le vendredi de 17h à 22h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Retrouvez ici le programme complet