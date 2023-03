11ème Festival Eurofonik sur la métropole nantaise

11 jours de festival, une dizaine de lieux, une quinzaine de concerts, événements, rencontres et ateliers, placés sous le signe de la diversité… Voilà ce qui se profile pour la 11e édition du festival Eurofonik.

À Nantes, Bouguenais et Saint-Herblain, Eurofonik met en lumière les musiques des mondes d’Europe. Véritable fenêtre sur la diversité des musiques actuelles nourries d'instruments, sons et mélodies traditionnelles, le festival Eurofonik investit du 9 au 19 mars plusieurs lieux et salles de spectacles de l'agglomération. Après avoir célébré ses 10 ans l’an passé, le festival revient en force pour cette nouvelle édition ! Dans l’Europe d’aujourd’hui, il nous semble essentiel de promouvoir cette diversité artistique, esthétique, culturelle, ce foisonnement mêlant des répertoires enracinés, des enrichissements contemporains, des croisements, des hybridations, des créolisations.

