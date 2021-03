12 mois qui nous ont changés : une journée spéciale riche de vos témoignages sur France Bleu Provence

Revivez cette journée spéciale en (ré)écoutant nos nombreux rendez-vous sur l'antenne.

6h/7h : Le club des lèves-tôt 100% Sud, avec Kévin Colloc

6h15 - Chaque matin, France Bleu Provence réveille un maire, un élu, pour savoir comment il vit avec ses habitants cette période si particulière... Nos "héros du quotidien", ce sont nos maires des petites communes qui doivent gérer à la fois leur village et leur vie professionnelle. Et depuis un an, tout semble incertain. Illustration dans le Nord du Pays d'Aix avec le maire de Meyrargues, invité de Kévin Colloc.

INTERVIEW - Fabrice Poussardin, maire de Meyrargues et pharmacien, présente le projet de centre de vaccin intercommunal Copier

6h45 - C'est la vie à Marseille que vivent nos héros du quotidien depuis un an. Une crise sanitaire qui a d'abord semblé peu nous toucher puis nous a rattrapé par la suite avec force. Sandrine Crémieux, infirmière libérale à domicile à Marseille, témoigne de son quotidien durant les premiers jours du confinement.

INTERVIEW - Sandrine Crémieux, infirmière libérale à domicile à Marseille, avec Kévin Colloc Copier

7h/10h : France Bleu Provence Matin, avec Philippe Richard, Camille Payan et Florent Le Saux

7h - La première personne emportée par l'épidémie de Covid-19 en Provence-Alpes-Côte d'Azur avait 69 ans. Les soignants du service réanimation de l'Hôpital Nord de Marseille se souviennent qu'elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique.

REPORTAGE - David Aussillou à Marseille, avec les soignants de la première patiente décédée de la Covid-19 en Provence-Alpes-Côte d'Azur Copier

La première victime de l'épidémie de Covid dans la région Paca avait été admise à l'hopital nord de Marseille © Radio France - David Aussillou

7h15 - Wadih Rhondali, psychiatre et psychologue, réagit au reportage de Philippe Boccara : des intermittents et artistes occupent jour et nuit le Théâtre de la Criée à Marseille pour réclamer la réouverture des salles de spectacle.

INTERVIEW - Wadih Rhondali, psychiatre et psychologue, avec Camille Payan Copier

La manifestation des intermittents du spectacle devant La Criée © Radio France - Philippe Boccara

7h20 - Il y a un an, c'était le début de l'école à la maison. Pendant près de 3 mois, papa et maman ont donc joué au maître ou à la maîtresse. Philippe Beauné, maitre de CM2 et directeur de l’école Rivière Neuve 2 dans les quartiers Ouest de Toulon se souvient du confinement.

REPORTAGE - Un directeur d'école de Toulon replonge dans ses souvenirs, au micro de Sophie Glotin Copier

Philippe Beauné, directeur de l'école Rivière Neuve 2 de Toulon et maître de CM2 © Radio France - Sophie Glotin

7h40 - Un an après, la situation reste extrêmement délicate pour nos restaurateurs. Eric Bogliaccino est le patron du restaurant "Nos Amis", rue Castillon, quartier du Mourillon à Toulon, raconte comment il a dû adapter son activité.

INTERVIEW - Eric Bogliaccino, le patron du restaurant toulonnais "Nos Amis", avec Philippe Richard Copier

7h43 - Le linguiste de France Bleu Provence rend lui aussi hommage à nos héros du quotidien en décryptant le mot marseillais "Dégun".

CHRONIQUE - Médéric Gasquet-Cyrus "Dites-le en marseillais" Copier

Médéric Gasquet-Cyrus © Radio France

7h50 - Les marins-pompiers de Marseille étaient déjà mobilisés avant le confinement et depuis plus d'un an, ils sont toujours en première ligne auprès des malades et pour analyser des eaux usées.

INTERVIEW - "C'est une guerre permanente" dit le Contre-Amiral Patrick Augier des Marins-Pompiers de Marseille, avec Camille Payan. Copier

Les marins-pompiers de Marseille distribuent également des masques aux personnes qui n'en ont pas © Radio France - Bruno Blanzat

8h - Des métiers, parfois déconsidérés, sont devenus plus indispensables que jamais. C'est le cas par exemple des caissières et caissiers de supermarché. Yacine travaille au Carrefour Grand Littoral à Marseille. Un an après, il n'a rien oublié.

REPORTAGE - Yacine, caissier à Marseille, raconte l'hécatombe et la frénésie dans les rayons, avec Fred Chapuis Copier

Des panneaux de protection entre clients et caissières par exemple dans cet hyper Carrefour © Radio France - François Cortade

8h15 - France Bleu Provence vous demande : "Qui sont vos héros du quotidien, à qui dites-vous merci ?". Réécoutez les témoignages de Corinne à Marseille, Jean-Louis à Marseille et Corinne à Martigues.

A VOUS DE NOUS LE DIRE : Confinement, un an après : quels sont vos héros du quotidien ? Copier

8h40 - Dans l'actu des médias, Eric Charay, présentateur d'"Ensemble c'est mieux" à 10h45 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, présente la journée spéciale de France Bleu Provence dédiée à nos héros du quotidien.

INTERVIEW - Eric Charray de France 3 avec Philippe Richard Copier

9h - N'oublions pas les chauffeurs routiers : message de Jean-Marc, auditeur de France Bleu Provence et membre d'une organisation patronale de transporteurs.

REPLAY - Jean-Marc salue le travail des routiers depuis un an, dans le journal de 9h de Florent Le Saux Copier

16h/19h : L'Happy Hour, avec Mélanie Masson

16h30 - Hervé Godard reçoit Jeanne Gilhodes, gérante de la librairie familiale La Touriale (Cinq-Avenues à Marseille). Dans les premières semaines du confinement, la librairie s'est adaptée en proposant un dépôt de livres commandés à l'épicerie paysanne voisine, avant de mettre en place le "click & collect".

18h15 - Stéphanie Rifaux, Marseillaise, ouvre sa maison le temps d'un repas pour aider les étudiant.e.s et recréer du lien entre les générations.

18h45 - Camille Denis de Rue Piétonne, solidaire des créateurs et créatrices de Provence, revient sur les actions de ce collectif aixois, avec Mélanie Masson.