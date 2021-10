12ème édition du Salon de l'Artisanat en partenariat avec France Bleu Lorraine

Le salon d'artisanat organisé par CASINO 2OOO est le rendez-vous annuel incontournable.

Chaque année, depuis 2008 cet évènement s'est forgé au fil du temps une réelle notoriété au niveau international.

Soutenu par le Ministère de la Culture au Grand Duché de Luxembourg, par la Chambre des Métiers du Luxembourg et la Mission Métiers d’Art Grand Est en France et labellisé par Ateliers d’Art de France.

La sculptrice Wabé et ses drôles de créatures colorées en papier mâché peint et vernis. - @Véronique Achard alias Wabé

Plus de 50 artisans présenteront leurs dernières créations en sculpture, arts de la table, luminaire, mobilier, vêtement et accessoires, en passant par la création de bijoux, de chaussures sur mesure, de chapeaux, de céramique, de verre de Murano, de marqueterie de paille... Vous trouverez forcément un stand qui retiendra votre attention.

Au découvrir pendant ces deux jours de salons :

Demandez tout le programme : ici

Gabriel Beltra, souffleur de verre et créateur verrier, souffle le verre à la canne.

Ce Salon dédié à l’artisanat et aux métiers d’art vous permet de rencontrer des créateurs et artisans qui excellent dans leur domaine respectif, de vous enrichir de leur savoir-faire ancestral et tout simplement d’en découvrir plus sur leur passion.

Vous aurez aussi la possibilité d’y acheter divers objets de décoration du plus original au plus contemporain...

Informations pratiques : Du samedi 30 Octobre 2021 et Dimanche 31 Octobre 2021 à partir de 11h. Casino 2000, rue Flammang, Mondorf-les-Bains (Luxembourg).

Entrée gratuite et Parkings gratuits.

