14 Photos pour 1 000 € : un vainqueur et du soutien pour nos commerces 👍

"14 photos pour 1 000 €", et un vainqueur : Joris, de Morre (25), qui remporte 1 000 € Ă valoir auprĂšs des commerçants du Grand Besançon MĂ©tropole, Ă l'issue d'un jeu qui s'inscrivait dans notre parti pris de favoriser les circuits courts, l'artisanat de territoire et le commerce de proximitĂ©.

La période nous a en effet tout naturellement conduits à renforcer notre identité de territoire et accélérer nos choix d'accompagnement de tout ce que la Franche-Comté sait faire !

C'est ainsi que nos Circuits Courts se dévoilent chaque matin à 7h55, sous forme de portraits d'artisans et des savoir-faire le week-end, et que nous avons souhaité soutenir le commerce de nos territoires en vous offrant vos chÚques-cadeaux sur différents bassins de population.

"14 Photos pour 1 000 €"

Du 8 au 21 fĂ©vrier dernier, vous avez Ă©tĂ© trĂšs nombreux Ă jouer pour 1 000 € de chĂšque-cadeau, et mĂȘme ensemble, avec complicitĂ©, perspicacitĂ©, malice, bienveillance, dans l'entraide et l'interactivitĂ©. Quel bonheur de partager la Franche-ComtĂ© en photos, mais aussi tout en valeurs ! De vos indices Ă vos propres photos, de vos like Ă vos help finalement toujours Ă©lucidĂ©s, nous avons adorĂ© partager ces vacances en mode Franche-Com(viviali)tĂ©

Gros succĂšs pour un jeu qui nous ressemble

Un peu plus de 260 participants ont réalisé un sans-faute ! Et davantage encore ont joué en famille ou entre amis, à distance ou en virtuel.

Le tirage a eu lieu en direct sur France Bleu Besançon, mercredi 24 fĂ©vrier Ă 8h20, et a dĂ©signĂ© Joris, vainqueur de ce chĂšque-cadeau de 1 000 € valable dans les commerces affiliĂ©s au Grand Besançon MĂ©tropole ! bravo Ă lui, ainsi qu'Ă tous les sans-faute, une performance dont vous pourrez encore mieux rĂ©aliser l'ampleur en regardant le film des bonnes rĂ©ponses... loin de toujours ĂȘtre Ă©videntes !