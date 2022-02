🔘▶ Ce jeudi 17 février, France Bleu Besançon vous propose une matinée complète à Métabief ! 🌲🎿🛷⛷🚴🚵🏊❄☀

đŸ”˜â–¶ Ce jeudi 17 fĂ©vrier, France Bleu Besançon vous propose une matinĂ©e complĂšte Ă MĂ©tabief ! đŸŒČđŸŽżđŸ›·â›·đŸšŽđŸš”đŸŠâ„â˜€

France Bleu Besançon vous attend, sur place ou avec nous via l'appli ou la radio, ce jeudi 17 février 2022. DÚs 6h, les équipes du 6/9 et des Circuits Bleus vous feront vivre la montagne et le Haut-Doubs, de ses réalités à ses enjeux, de sa métamorphose à son ADN, et de ses valeurs à ses bonheurs !