1720, la Peste en Provence : spectacle historique à la Ciotat

Le spectacle

Le spectacle historique « 1720, la Peste en Provence » est une création originale qui mobilise plus de 180 bénévoles, artistes, figurants, scénariste et metteur en scène, compositeur. Des artistes escrimeurs apportent leur professionnalisme à la réalisation du spectacle. La sonorisation est assurée par un professionnel du spectacle. L’impact culturel de ce spectacle vivant est reconnu bien au-delà de notre région, l’association fête ses 20 ans de festival, de spectacle et d’action de préservation et de valorisation du patrimoine. L’impact économique et social du spectacle historique est une valeur ajoutée au territoire, à ses forces vives qui partagent les valeurs de solidarité et de proximité.

Des acteurs, 5 actes, 42 tableaux : du rire aux larmes aux armes

Une partie des acteurs lors des répétions pour "1720, la Peste en Provence"

Une création originale de « La Ciotat il était une fois »

"La Ciotat il était une fois" a pour objet d’organiser des fêtes et des spectacles historiques, de mettre en valeur des périodes de l’histoire en encourageant la participation active de l’ensemble des citoyens, en tissant des liens entre les artistes et les peuples d’Europe et de Méditerranée. Elle participe à la valorisation et la transmission des savoirs et des savoir-faire en préservant et restaurant le patrimoine naturel et bâti.

Ce vendredi 26 et samedi 27, ne ratez pas cet évènement hors du commun.

1720, la Peste en Provence. les 26 et 27 août à La Ciotat en partenariat avec France Bleu Provence

Les premières minutes du synopsis et le teaser

20 mai 1720, le Grand Saint Antoine est en approche de Marseille. Il porte en ses cales une riche cargaison (plus de 4 millions d’euros actuels). Mais, au fil du voyage, il a embarqué un passager clandestin, la peste.

En quelques semaines, le destin de Marseille, puis celui de toute la Provence va basculer. La faucheuse fera plus de 100.000 victimes du printemps 1720 à l’été 1722. Il faudra aussi affronter bien d’autres dangers: la famine, la contrebande, les pirates.

La Ciotat, par la protection divine de Saint Roch et le courage des femmes, se préserve du mal maudit et devient l’entrepôt de commerce de la Provence.

