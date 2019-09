17ième Marathon Photo Argentique à Bordeaux avec le Labo Photo révélateur d'images

Bordeaux, France

Pour les Bordelais, la Fabrique Pola a plusieurs fois changée de lieu dans la ville. Après vingt ans d’existence, cette voix collective a investie un nouveau lieu d'ancrage, situé en bord de Garonne, juste à côté du pont Chaban Delmas à Bordeaux. Ce nouveau port d'attache pour la Fabrique Pola, favorise l'entrée de l'art dans le quotidien de chacun. Les habitants des quartiers bordelais sont ceux qui feront de ce lieu, la richesse des échanges, des créations, des différents travaux menés. La Fabrique Pola fête son inauguration officielle pendant 24 heures du vendredi 13 septembre 18h30 au samedi 14 septembre 18h30. A cette occasion le Labo Photo propose son 17ième Marathon Photo Argentique. Un défi culturel et festif, autour de 12 thèmes tenus secrets jusqu'au top départ, le Marathon se joue en équipe ou en solo. Un Jury de professionnels primera trois photos par thème, et une série de 12 photographies d'un même auteur ou d'une même équipe. Suivra une exposition au sein de la Fabrique Pola pour mettre en lumière les nouveaux talents découverts lors du Marathon. L'exposition est annoncée pour le samedi 19 octobre 2019.

Muriel ancienne participante du Marathon Photo proposé par le Labo Photo explique son engouement pour ce défi argentique, des propos appuyés par Christophe Boeri Président de l'association et Stéphane Pinar Coordinateur des relations aux territoire Copier

Marathon Photo - Labo Photo révélateurs d'images à Bordeaux

Tarif : 35 euros / tarif réduit : 25 euros (RSA, ARE, demandeur d'emploi, AAH, étudiant), en solo ou en équipe, le prix reste le même.

Ce tarif inclut l'inscription, la pellicule ou le jetable, le développement, scan et tirages en 10x15cm (vous pourrez récupérer lors du vernissage) et la fiesta. Pour le plaisir, rappel des thèmes du précédent Marathon (2017) : A/ au ras du sol -B/ appétit social - C/ autofriction - D/ digitalisme - E/ cashbutton - F/ coulisses - G/ chat beauté en touche - H/ invasion festive - I/ (M) - J/ justaucorps - K/ cartilage - L/ nostalgie du poil