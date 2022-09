1ère Descente de Caisses à Savon du Pays de Retz

Lancé au printemps dernier, cet événement a suscité un vif intérêt parmi la population, ainsi une vingtaine d’équipages se sont inscrits. Des inscriptions closes d'équipages Préfailles, La Plaine sur Mer, Saint-Michel-Chef-Chef, Pornic, mais aussi de Saint-Brévin, Chauvé, Saint-Père-en-Retz, Saint-Nazaire, Sainte-Pazanne, Couëron, Saint-Mars-du-Désert, Vertou et même de Cesson Sévigné ! Les concurrents travaillent depuis de nombreuses semaines à la construction de leur bolide en respectant le règlement...

Avant d’être une manifestation sportive axée sur la rapidité, l’événement se veut ludique, familial, intergénérationnel. Les personnes inscrites ont entre 13 et 70 ans.

Si cette manifestation est à l’initiative de la commune de Préfailles, elle sera entourée de nombreux bénévoles. Sur place de quoi se rafraichir et restaurer, non loin de la ligne d’arrivée. Le départ se faisant de la rue de la Mairie. Le circuit avoisine les 600 mètres de longueur et est assez pentu avec quelques faux-plats.

La descente !

Les équipes sont accueillies le dimanche matin entre 10h00 et 11h00. La conformité des caisses sera alors contrôlée, freinage, direction... L'occasion de faire quelques photos ou vidéos ! Un prix artistique, prenant en compte le look des participants, la décoration des caisses à savon, sera attribué par un jury qui notera les équipages au départ; Le prix technique concernera le meilleur chronomètre et l’inventivité. Un troisième prix sera décerné au plus malchanceux !

Bonne humeur garantie, dimanche 18 septembre à Préfailles, pour cette 1ère édition de Descente de Caisses à Savon du Pays de Retz, dont le départ est donné à 14h00.