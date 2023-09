1ère Nuit des Etoiles à Perpignan jeudi 21 septembre

Parmi les 42 nominés dans les différentes catégories 14 lauréates et lauréats vont être récompensés dans les domaines de l’économie, du sport, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, de l’entreprise innovante. Seront aussi primés un ambassadeur ou une ambassadrice du territoire, ainsi que l’entrepreneuse et l’entrepreneur de l’année. Avec aussi 2 coups de cœur mis à l’honneur dans chaque catégorie.

ⓘ Publicité

Coté sportif, une association pour son action d’insertion, la catégorie Handicap/Paralympique, les meilleurs espoirs féminin et masculin ainsi que la sportive et le sportif 2023 seront également récompensés.

Plus de 30 Partenaires publics et institutionnels accompagneront cet évènement conjointement organisés par La Ville de Perpignan et la société EP TEAM.

L’artiste toulousaine Camille Dintrans viendra donner un ton humoristique à cette soirée inédite qui rallie deux univers aux nombreuses passerelles communes.

Lundi 25 septembre entre 11h et 12h France Bleu Roussillon recevra Eric Peyregne l’organisateur de l’événement pour passer en revue les noms de ces femmes et de ces hommes qui font briller notre département grâce à leurs divers talents.