🌞😃🌳 2021 : L'été de tous les plaisirs sur France Bleu Besançon ! ☘🛶🏊‍♀🍻🎸🌲

Musique et contenus rafraĂźchissants

Cet été 2021, France Bleu Besançon l'a voulu au plus prÚs de notre vraie nature : la nature des écosystÚmes de nos territoires, mais aussi la nature de notre caractÚre !

Culture et musique, nature et environnement, France Bleu Besançon a dessinĂ© les traits d'un Ă©tĂ© 100% feel good qui s'accordera ausi Ă la sophrologie et au bien-ĂȘtre.

La Limonade France Bleu Besançon : un jeu cocktail pétillant !

La limonade artisanale 100% franc-comtoise

C’est le grand jeu de l’étĂ© sur France Bleu Besançon ! Appelez-nous, secouez la limonade et dĂ©couvrez le cocktail musical qui sort de la bouteille ! Remportez ainsi vos bouteilles de Mortuacienne made in RiĂšme Ă Morteau, qui fĂȘte cette annĂ©e ses 100 ans !

De nos Ciels d'ÉtĂ© Ă nos sentiers improbables et autres spots baignade

Plouf ! © Maxppp - Philippe Trias

En famille, en amoureux, ou en solo, quoi de mieux que de lever la tĂȘte pour contempler le ciel et ses Ă©toile un soir d’étĂ©Â ? France Bleu Besançon vous oriente jour aprĂšs jour pour prĂ©parer votre observation et vous repĂ©rer dans le ciel franc-comtois.

Mais quoi de mieux que de parfois aussi baisser la tĂȘte, pour dĂ©couvrir nos insectes, nos plantes sauvages, ou nos animaux, en profitant de nos terres de randonnĂ©e, terres d’évasion ! Chaque jour, une rando Ă suivre, dans tous ses points d'intĂ©rĂȘt !

À moins que vous ne prĂ©fĂ©riez piquer une tĂȘte...? Ça tombe bien, on se rafraĂźchit chaque matin autour d'un lac Ă dĂ©couvrir en Franche-ComtĂ© pour se balader, se baigner ou profiter d’activitĂ©s nautiques.

De notre AOP Comté aux routes de l'absinthe

Les fameuses cuillÚres, indiscociables de l'histoire et des histoires © Maxppp - Philippe Trias

Le ComtĂ©Â : 1er fromage AOP de France ! L’occasion de partir Ă la rencontre de ce grand fromage et de son histoire fascinante. Nous croiserons aussi d'autres saveurs franc-comtoises : l'absinthe, dans tous ses secrets – de fabrication comme d'histoire(s) – Ă dĂ©couvrir tout l’étĂ© sur France Bleu Besançon.

Circuits courts : un mode de vie, et pas seulement alimentaire !

les circuits courts : un parti pris ! © Getty - Pixelfit

France Bleu Besançon soutient les filiĂšres locales ! Qu’il s’agisse de production locale, de services de proximitĂ© marchands ou non marchands, de consommation locale, de distribution locale. Un mode de vie locavore dans toutes ses possibilitĂ©s, chaque jour de plus en plus nombreuses !

Des tournées de biÚre, des tournées de festivals, et... détournez les objets !

En route pour La Brassicomtoise !

Le savoir-faire de nos brasseries se dévoile (forcément !) grùce à "Micro brasserie" : les brasseurs comtois au micro !

France Bleu Besançon est aussi la radio des festivals en Franche-Comté : chaque semaine rime avec nos scÚnes.

Mais cet été est aussi l'occasion... de donner une 2Úme vie à nos occasions ! Détourner les objets de notre quotidien et toute l'ingéniosité créative et surprenante d'inventivité, c'est aussi sur France Bleu Besançon, parce que « rien ne se jette, tout se transforme »

Sortez de Chez vous en Bourgogne Franche-Comté !

Le Musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne (39) © Maxppp - Philippe Trias

IdĂ©es et bons plans de sortie Ă gogo, Tout l’étĂ© France Bleu Besançon soutient les musĂ©es de Franche-ComtĂ© ! Chaque matin « CĂŽtĂ© culture comptez-sur-nous » vous propose de dĂ©couvrir ou redĂ©couvrir un musĂ©e franc-comtois Ă travers ses histoires, ses collections et les hommes et les femmes qui le font vivre.

France Bleu Besançon et Bourgogne-Franche-Comté Tourisme vous proposent par ailleurs chaque matin des loisirs à faire en famille, entre amis ou en solo en Bourgogne-Franche-Comté !

Cet été : plein air à dévorer dans toutes les natures d'activités !

La vipÚre en plain farniente, sur les rochers du Poupet (39) © Radio France - Jean-Philippe Paul

Suivez-nous dans les allées des jardins, dans nos découvertes pleine nature, ou sur nos balades à cheval !

La faune et la flore comme vous ne les avez jamais entendues, France Bleu Besançon vous rapproche de la nature, et vous propose Ă©galement chaque week-end une balade Ă cheval – ou Ă pied – dans les spots surprenants de la rĂ©gion !

Des week-ends dont notre Expert Jardin France Bleu Besançon profitera pour vous entraßner à la découverte des jardins remarquables de Franche-Comté.

Le GPS France Bleu Besançon

En route ! Découvertes et cadeaux à l'arrivée ! © Radio France - Dominique Parreaux

Le GPS France Bleu Besançon, c’est votre grand jeu de l’étĂ© en Franche-ComtĂ© ! En partenariat avec Triboo Voyage, agence de voyages en Franche-ComtĂ©, dĂ©couvrez chaque semaine un road trip Ă faire dans la rĂ©gion. DĂ©couvrez tous les jours une premiĂšre Ă©tape en 3 parties, guidĂ©es par notre GPS, avant le quiz maison pour vous offrir de nombreux cadeaux !

De la brasse aux brassins, France Bleu Besançon fait de cet été celui de tous les plaisirs !

Des plaisirs que nous comptons désormais aussi partager avec la team des blogueurs !

Ils viennent de Youtube, Facebook ou Instagram et partagent leurs bons plans en Franche-Comté chaque week-end !

Mode, beauté, lifestyle, do it yourself ou photo, c'est toute la Franche-Comté en mode "Like" ! Vous allez adorer taguer !