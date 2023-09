20e anniversaire de l'Orgue Remy Malher de l'église de la ville Suippes

Le week-end du 14 et 15 octobre , deux concerts sont prévus à l’occasion du 20e anniversaire de l’orgue "Remy Malher". Une programmation qui rassemblera 14 artistes Coréens et Allemands dans le cadre des liens entre la Ville de Suippes et les Coréens de France et d'Allemagne dans le cadre du jumelage avec la ville d' Hardheim.

ⓘ Publicité

Au programme :

Le 14 octobre, concert "Des profondeurs vers la lumière" , cantate de Bach, à 20h30, avec Jean-Christophe Leclère, Yeree Suh, et six musiciens autour de François Fernandez.

concert , cantate de Bach, à 20h30, avec Jean-Christophe Leclère, Yeree Suh, et six musiciens autour de François Fernandez. Le 15 octobre, second concert, auditions d'orgues "De Bach à 1918", à15h, avec la participation des organistes Stéphanie Heidein, Joseph Reccia, et Richard Legardeur.

L'instrument a été entièrement rénové au printemps par le Facteur d'orgues '' Remy Malher '' et grâce à un prêt participatif de la Fondation du Patrimoine.

France Bleu Champagne-Ardenne, partenaire de cet évènement.