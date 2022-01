21 films pour le 13ème festival du cinéma d'animation du Neubourg

Les princes et les princesses et les chiens à l'honneur cette année.

Pour sa 10ème édition, le festival du cinéma d'animation du Neubourg propose 3 expositions:

WAF-WAF ! WOUF-WOUF ! : Le chien dans le dessin animé à la mairie

PRINCES ET PRINCESSES : Du conte illustré au dessin animé à la médiathèque

EMILE COHL : De la caricature au dessin animé à l'office de tourisme

Les animations:

Journée caricature avec Fred Coconut

Samedi 5 Février de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h à l'office de tourisme

Renseignements: 02 32 35 40 57

Séance tout-petits

Dimanche 13 février 2022 à 10h30 au Cinéma le Viking

Projection de « Zébulon, le dragon et les médecins volants » Animation réalisée par les bibliothécaires de la médiathèque du Neubourg. A partir de 18 mois. 3€ par enfant et par adulte.

Histoires et bricolage autour des Princesses et des Princes

Vendredi 18 février 2022 de 14h30 à 16h à la Médiathèque

Atelier gratuit pour les 4 – 8 ans. Inscription au 02 32 29 13 65

Jeu – concours "Dessine ton chien préféré de dessin animé" organisé par la ville du Neubourg, pour les jeunes, de 4 à 12 ans.

Du Samedi 15 Janvier au Vendredi 11 Février 2022 jusqu’à 12h. Remise des prix le Mercredi 16 Février 2022 à 14h au Cinéma Le Viking

Projections du 2 au 20 février

Animation: Chien pourri, la vie à Paris!

Nostalgie Disney: Belle, Cendrillon, Rox et Rouky

Manga: Josée le tigre et les poissons, la chance sourit à Madame Nikuko, Akira, White snake, The end of Evangelion

Aventure: Vaillante, Pingu

Famille: Maman pleut des cordes, le grand jour du Lièvre, Grandir c'est chouette

Environnement: Mush-Mush et le petit monde de la forêt

Emotion: Le tigre qui s'invita pour le thé

Courts - métrages: Le quatuor à cornes, le Noël de petit Lièvre Brun

Comédie: Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour interdites

Découverte: Jardins enchantés

Téléchargez le programme du 13ème festival du cinéma d'animation du Neubourg

Infos pratiques:

Séance : 6€ pour les adultes, 5€ pour les moins de 16 ans, les lycéens et les étudiants

Pass festival 5 films : 20€

Séance tout-petits : 3€ par enfant et par adulte