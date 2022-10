31ème édition de Festilivres avec France Bleu Auxerre

Festilivres à Monéteau à l'Espace Skenet'Eau dimanche 30 octobre de 8h à 18h.

Plus de 40 auteurs en dédicace !

Une fois de plus l'association ANICOM a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les amoureux de lecture.

Rencontrez les auteurs : qu''ils soient confirmés ou débutants, connus ou pas encore, allez sur leur stand, échangez avec eux, parlez de leurs ouvrages et demandez-leur une dédicace. La lecture d’un livre a une saveur différente lorsque l’on a rencontré son auteur. À noter la présence exceptionnelle de 3 auteurs de l’Académie Alphonse Allais : Antoine Gavory, Xavier Jaillard et Claude Turier.

Foire du livre et de la BD.

Livres anciens, livres neufs et d’occasion, livres pour enfants, affiches et journaux, cartes postales, timbres, disques, dessins, illustrations, bandes dessinées...De quoi chiner et trouver son bonheur au gymnase A.

France Bleu Auxerre en direct de 10h à 12h.

Pour vous faire vivre l'évènement au plus près, France Bleu Auxerre installe ses studios au coeur de Festilivres dimanche 30 octobre de 10h à midi avec Olivier Bordes et une multitude d'invités.