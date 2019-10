32 ans de B.D. à Lys lez Lannoy : Bulles en Nord

Lys les Lannoy accueille les 9 et 10 novembre la 32ème édition de BULLES EN NORD Cet événement artistique, célèbre la bande dessinée et ses créateurs (dessinateurs, scénaristes et coloristes) dans une ambiance festive et conviviale.

Lys-lez-Lannoy, France

Bulles en Nord, espaces Desmulliez, Agora et Paul Bert à Lys lez Lannoy

Pendant 2 jours découvrez et rencontrez les 50 auteurs invités chaque année avec dédicaces, expositions, tables rondes, projections, forums… Et pour les 32 ans de BD des Expos sont programmées : de l'œuvre de Président d'honneur de cette édition 2019 : JEAN FRANCOIS CHARLES, des travaux de l'atelier BD de l'ALC, ALIX, HERGE, et de François Xavier POULAIN un auteur du Nord… Bulles en Nord avec France Bleu Nord à Lys les Lannoy les 9 et 10 novembre.

Un événement artistique, pédagogique et convivial



Créé en 1988, le Salon se déroule à Lys Lez Lannoy, une commune de 13000 habitants. Cet événement, à taille humaine, a pour but de célébrer et promouvoir la bande dessinée et ses créateurs (dessinateurs, scénaristes et coloristes) dans une ambiance festive et conviviale. Il souhaite donner aux visiteurs, accueillis sur 2 jours, la possibilité de découvrir et de rencontrer les 50 auteurs invités chaque année, grâce à diverses activités : dédicaces, expositions, tables rondes, projections, Forums…

Fidèle à ses objectifs artistiques et pédagogiques, "Bulles en Nord" organise des actions scolaires dans les établissements de la Région. Un atelier de pratiques artistiques pour les jeunes , des rencontres d'auteurs dans le secteur de Lys Lez Lannoy.

Deux jours sont consacrés aux scolaires visites d'expositions commentées, auteurs dans les classes, concours de dessins et expositions itinérantes.

Plusieurs débats auront lieu durant le Salon et des surprises pendant un mois, Lys Lez Lannoy vit au rythme de la Bande Dessinée.

Différents prix représentés par nos colombes, seront remis lors de l'inauguration le vendredi dont le grand prix de la ville à un auteur pour l'ensemble de son œuvre.



Jean-François CHARLES invité d'honneur

L'accès pour tous les sites du Salon et à toutes les activités est totalement gratuit