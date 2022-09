33ème édition du festival Celtomania en Loire-Atlantique

Ce festival créé en 1989 par l’orvaltais Christophe Lelu est passé de quelques évènements dans la métropole nantaise en octobre à plus de 60 évènements dans de nombreuses communes de Loire Atlantique et sur l’ensemble des mois d’Octobre et Novembre. Ce développement, permet aux habitants de tout le département de Loire Atlantique de pouvoir bénéficier d’évènements culturels bretons et celtiques proches de chez eux à l’automne, période où ces expressions sont moins représentées.

Culture vivante enracinée et résolument moderne, telle est la culture bretonne que nous vous présentons dans des genres variés. Culture multiforme animée par des artistes talentueux, passionnés et ouverts sur le monde qui les entoure.

Le programme complet est disponible sur le site Celtomania.fr.

Venez voir, écouter, rire, sourire, danser, chanter, déguster, vous émerveiller, applaudir … à la 33ème édition du « festival Celtomania », du 30 septembre au 27 novembre.