34ème Rallye des Routes du Nord le dimanche 23 février

Le 23 février la ville d’Armentières va accueillir le traditionnel rallye des Routes du Nord qui inaugure la saison des rallyes dans la région Hauts de France. Une nouvelle équipe, l’Association Rallye Mervilloise, a repris tardivement et pour la 1ere fois l’organisation.

Merville, France

L’Association Rallye Mervilloise, a repris tardivement et pour la 1ère fois l’organisation. Elle a donc opté pour une formule concentrée dans le temps et dans l’espace, le dimanche 23 février.

Outre les figures locales et régionales le plateau accueillera Benoit VAILLANT, champion de France 2ème division et David SALANON, 2nd de la coupe de France des rallyes, et de nombreux amis belges.

Au public qu’il espère nombreux l’ARM rappelle les règles élémentaires de prudence. Merci de se placer uniquement dans les « zones spectateurs », de suivre les consignes des commissaires et de respecter l’environnement en évitant de laisser les détritus sur place.

Samedi 23 Février 2019

17h00-22h00 Vérifications administratives et techniques

La technique - ARM Merville

Dimanche 24 Février 2019

08h00 Départ du rallye (VHC avant Moderne)

Assistance

ES1 Merville 11,10 km

ES2 Le Sart 4,50 km

ES3 Fleurbaix 4,40 km

Assistance

ES4 Merville 11,10 km

ES5 Le Sart 4,50 km

ES6 Fleurbaix 4,40 km

16h44 Arrivée du rallye

Au public qu’il espère nombreux l’ARM rappelle les règles élémentaires de prudence. Merci de se placer uniquement dans les « zones spectateurs », de suivre les consignes des commissaires et de respecter l’environnement en évitant de laisser les détritus sur place.

Le Rallye des Routes du Nord - ARM Merville

Le Rallye des Routes du Nord - ARM Merville

Le Rallye des Routes du Nord - ARM Merville

Palmarès récent

2019 : Wagner (VW Polo GTi R5), Mauffrey, Bayard

2018 : Wagner (Ford Fiesta R5), Bayard, Delplace

2017 : Bayard (Toyota Corolla WRC), Heuninck, Delaplace

2015 : Bayard (Toyota Corolla WRC), Deraedt, Saint-Requier

2014 : Bayard (Corolla WRC), Maes, Mortier

2013 : Bayard (Corolla WRC), Mace, Fouteret

2012 : Lietaer (Impreza WRC), Mortier, Vanso