36ème Salon Poitiers Collection Passion les 29 et 30 octobre 2022

Poitiers Collection Passion le plus grand rendez-vous des collectionneurs de la région ouest ouvre ses portes les 29 et 30 octobre 2022 au Parc des Expositions de Grand Poitiers.

Le salon Poitiers Collection Passion vous attend les 29 et 30 octobre 2022 au Parc des Expositions de Grand Poitiers avec 150 exposants sur plus de 8000 m2. C'est l'une des plus belle manifestation des collectionneurs de France. Organisé par l'association Poitiers Collection Passion ce 36ème salon vous permettra d'admirer des cartes postales, des capsules de champagne, des disques vinyles, des jouets, des lego, des Playmobil, des poupées, sans oublier des collections pour les amoureux de philatélie et de numismatique.

Collection de timbres © Getty - Joel Carillet

Vous pourrez également rencontrer des négociants, vous restaurer sur place et aussi découvrir de très belles collections insolites.

