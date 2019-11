37eme édition du festival du livre de jeunesse à Rouen avec France Bleu

Depuis 1983, à l’initiative de l’association des amis de la Renaissance et de l’union locale CGT de Rouen, le festival s’attache à rester fidèle à deux principaux engagements :promouvoir la littérature jeunesse en montrant la richesse et la diversité de l’édition francophone et donner le goût de lire ou le redécouvrir avec pour ambition plus grande de cultiver ce plaisir jusqu’à le pérenniser.

De nombreux animaux figurent sur les pages et les histoires que raconte et dessine Bruno Gibert l'invité d'honneur du festival.

Les horaires

Le vendredi 29 novembre 2019 : de 10h00 à 20h00

Le samedi 30 novembre 2019 : de 10h00 à 20h00

Le dimanche 1er décembre 2019 : de 10h00 à 18h00

Le lieu

Halle aux Toiles, Place de la Basse Vieille Tour – Rouen Rive Droite

Tarif 2€50 Billetterie en ligne



Le site du festival du livre jeunesse de Rouen