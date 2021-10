3ème salon des Sites Remarquables du Goût en Camargue avec France Bleu Gard Lozère

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Samedi 30 et dimanche 31 octobre France Bleu Gard-Lozère est partenaire de la 3ème édition du salon des Sites Remarquables du Goût en Camargue.

Les sites remarquables du goût sont de retour à Vauvert le samedi 30 et dimanche 31 octobre pour cette 3ème édition du salon qui s'annonce déjà prometteuse. Le réseau national des Sites Remarquables du Goût de France sera à nouveau sollicité pour participer à ce rendez-vous. Représentants de notre territoire, de savoir-faire unique et d'artisanats, les SRG seront encore cette année complétés par une sélection d’exposants locaux choisis uniquement pour la particularité de leur production liée au terroir de Camargue.

Une immersion totale en Camargue

L'évènement aura lieu cette année encore à la manade Saint-Louis, à Vauvert, haut lieu de l'attraction taurine possédant un charme authentique, vous retrouverez la convivialité du rendez-vous dans cet écrin typiquement Camarguais.

2 jours dédiés à la découverte des meilleurs produits de France.

Au programme : dégustations de Kirsch de Fougeroles, le fromage de Comté, les Sardines de St Gilles Croix de Vie, le pruneaux d’Agen, les Carpes de la Dombe, truffes d'Uzès, Taureau de Camargue AOP, rencontres avec les producteurs, repas de terroir, animations diverses et bien d’autres surprises ….

Conférences, ateliers gourmands, assiettes repas, buvette, courses camarguaises …

Un programme préparé aux petits oignons pour faire de cet événement une rencontre chaleureuse et conviviale autour de la Camargue.

Infos pratiques

Entrée gratuite

Manade St Louis, mas de la Paix, Route des Saintes-Maries de la Mer, D-58, 30600 Vauvert.

Pour se plonger un peu plus dans l'univers de la Camargue en attendant le 30 et le 31 octobre, on vous invite à réécouter notre série de podcast "Intime Camargue"