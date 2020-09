40 ans de France Bleu, 44 radios, 44 stars dont Jean-Luc Reichmann à France Bleu Occitanie

C'est la vérité dans les oreilles, c'est la vérité dans les yeux, France Bleu. Vous arrivez dans le cœur des gens, c'est la proximité que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Jean-Luc Reichmann.

Interview Copier

9h-10h : émission spéciale "La vie en ... France Bleu" ce vendredi 25 septembre

France Bleu c'est quoi ?

En 1980, Radio France obtient l'autorisation de créer 3 radio locales : Fréquence Nord, Melun FM et Radio Mayenne. 29 autres radios sont ensuite créées via le réseau des radios locales géré à l'époque par FR3. En 2011, France Bleu Toulouse débarque et émet sur la ville rose et sa métropole. Fin 2017, France Bleu Toulouse devient France Bleu Occitanie et élargit fortement sa zone sur l'ancienne région Midi-Pyrénées.

L'historique Copier

Aujourd'hui 44 radios composent le réseau France Bleu. 1500 collaborateurs en région, une trentaine en Midi Pyrénées. France Bleu Occitanie est visible aussi à la télé tous les matins sur France 3 Occitanie entre 7h et 8h40. France Bleu Occitanie aujourd'hui c'est un gros chantier qui à débuté il y a un an. Vous découvrirez notre nouveau studio dès le 2 novembre.

La régie du nouveau studio © Radio France - Alban Forlot

Le parrain de France Bleu Occitanie c'est Jean-Luc Reichmann. Et il est l'une des 44 stars de cette journée particulière. Il nous parle de son attachement au local et aux accents de chez nous. Depuis la place du village de Montastruc-la-Conseillère en Haute-Garonne, il nous explique ses débuts en radio à Baziège, Labège puis Toulouse. Pour lui, France Bleu c'est avant tout la proximité. Alban Forlot profite de cette journée pour vous emmener dans les coulisses de votre radio avec les techniciens, les animateurs, les cadres, les personnels administratifs, les journalistes et d'abord l'accueil avec Christine au standard...

Partie 1 Copier

Cette journée des 40 ans c'est aussi l'occasion de vous dire un grand merci. Que vous nous écoutiez à Auch, Pamiers, dans le Lot, en Aveyron, dans le Tarn, à Agen, en Haute-Garonne, à Montauban, bienvenue dans la grande famille des auditeurs de France Bleu. Vous pouvez nous joindre à tous moments au 05.34.43.31.31.

Partie 2 Copier

91.8 fm la fréquence de France Bleu Occitanie à Toulouse et Castres

Le nouveau studio en préparation © Radio France - Alban Forlot

France Bleu, un nouveau site, et une appli

Bientôt vous verrez quelques modifications visuelles sur FranceBleu.fr. Les succès de fréquentation sont au rendez-vous pour le site internet de France Bleu. Et notre appli France Bleu est accessible gratuitement. Dans "La vie connectée", Pascal vous dit tout.

Appli et site Copier

Notre studio est situé à Toulouse, 78 allées Jean Jaurès.