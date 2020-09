40 ans de radio : Valérie Lemercier souffle les bougies avec France Bleu Normandie

40 ans, 44 radios et 44 stars : Valérie Lemercier est l'invitée de France Bleu Normandie.

A l'occasion de la journée "40 ans, 44 radios et 44 stars" organisée par France Bleu, la comédienne Valérie Lemercier a accepté avec plaisir d'être la marraine des 40 ans de France Bleu Normandie.

Née à Dieppe, elle a été élève du conservatoire de Rouen. Actrice, elle se fait connaître dans la série Palace sur Canal+. Elle chante, danse, écrit, avec talent. Elle a été récompensée deux fois par le César de la meilleure actrice dans un second rôle au cinéma, et elle a également reçu trois Molières pour trois de ses cinq one-woman-show et une victoire de la musique en 1997.

Pleine de verve et d'humour, elle a également présenté la cérémonie des César en 2017.

Valérie Lemercier sur France Bleu Normandie

Retrouvez Valérie Lemercier dans nos rendez-vous :

16h40 rubrique cinéma pour la présentation du film ALINE.

17h50 rubrique invité : sa vie, son œuvre, ses projets.

Je me sens chez moi. Je vous écoute depuis très longtemps.