40 ans du festival de la Vézère avec France Bleu Limousin.

France Bleu Limousin fête les 40 ans du festival de la Vézère du 6 juillet au 14 août 2021.

Le programme complet : https://www\.festival\-vezere\.com/accueil

Le 40e Festival de la Vézère aura lieu du 6 juillet au 14 août 2021.

Cette 40e édition Festival de la Vézère, poursuit son chemin dans le monde merveilleux de la musique classique avec une sélection d'artistes passionnants.

Six semaines de festivités avec des grands noms de la scène actuelle de la musique classique du monde ; conférence, réceptions, expositions, rencontres avec les musiciens...

Edition symbolique à plus d’un titre pour Festival de la Vézère 2021 : on y soufflera les quarante bougies du Festival

Le Festival de la Vézère déclinera sur 6 semaines le classique dans toutes ses origines et tous ses états. Se mêleront les répertoires de musique classique et opéras, concertos, pianistes, orchestre symphonique et philharmonique, récitals, représentations lyriques qui flamboient au cœur de la vallée de la Vézère. La scène du festival est très ouverte : le programme rassemble de grands virtuoses, une belle effervescence créatrice, des artistes d’autant plus engagés qu’ils sont très attachés à ce festival.

Château du saillant © Radio France - festival-vezere.com

LE PROGRAMME :

Programme 1 © Radio France - festival-vezere.com

programme 2 © Radio France - festival-vezere.com

programme 3 © Radio France - festival-vezere.com

programme 4 © Radio France - festival-vezere.com

programme 5 © Radio France - festival-vezere.com

programme 6 © Radio France - festival-vezere.com

programme 7 © Radio France - festival-vezere.com

programme 8 © Radio France - festival-vezere.com

programme 9 © Radio France - festival-vezere.com

