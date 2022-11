La transmission au cœur de la fête des bergers et des traditions d'Istres

La fête des bergers à Istres est un hommage à la tradition provençale, à la transhumance et à la terre de la Crau. Elle se déroule chaque année en novembre à Istres. Devenue au fil des ans, un événement incontournable, la fête des bergers attire chaque année des milliers de personnes, des amoureux de la tradition provençale et de ses costumes. Une façon de renouer avec la tradition d'un passé proche et d'offrir au public des images d'antan et toute la richesse de la culture provençale.

Le thème de cette année est la transmission. C'est la capacité et l’envie d’être le passeur d’un savoir, d’une tradition, d’une histoire. Si l’arbre est encore debout, c’est que chacun a senti qu’il ne fallait pas toucher aux racines, riches de la connaissance du passé.

Défendre la langue, c’est défendre toute la culture provençale puisqu’elle est issue de la langue et des écrits. Lire c’est avoir accès à toutes les valeurs du passé. Le folklore n’est qu’un support à la culture régionale Jean MILLE (Istres magazine Décembre 1990)

Les moments forts de l'édition 2022 :

Vendredi 18 novembre à 20h

Concert du groupe Corse Fiuminale à l'église Notre-dame de Beauvoir.

Fiuminale est un duo formé par Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani. Après 20 ans passés au sein de l’ensemble Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager et transmettre les chants qui ont jalonné leur parcours (et qui leur ont eux même été transmis au fil du temps). Par ces chants traditionnels, sacrés ou des créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de quarante ans sans jamais tomber dans la nostalgie.

Dimanche 20 novembre, à partir de 10h

Journée pastorale toute la journée sur le domaine du Deven, avec les moutons, les chèvres, les promenades en calèche, les stands associatifs, les jeux de kermesse, les gardians, … Buvette et restauration…

Marche populaire des Bergers : randonnée de 12km entre patrimoine naturel et patrimoine bâti.

Toute la journée sur le domaine du Deven on pourra profiter du travail du chien de berger, des moutons, des chèvres, des ânes, des promenades en calèche, des animations...

Samedi 26 novembre à 12h

Repas-Spectacle des Bergers à la Halle Polyvalente. Repas traditionnel avec animation pour les groupes folklorique.

Dimanche 27 novembre

- Messe Provençale à 9h30 heures au domaine de Sulauze prononcée par le père Eric Jacoulet. Procession sur le domaine jusqu’à la chapelle Sainte Madeleine avec les gardians, tambourinaires et groupes folkloriques.

Messo en Lengo Nostro celebrado pèr li paire Eric JACOULET et Armand Hubert.

- Grand Défilé de la Transhumance à 14h en centre-ville (Gratuit)

Avec plus de 3000 bêtes de Christian Trouillard du domaine de la Massuguière, (moutons, chèvres du Rove et ânes de Provence), c’est sans aucun doute le troupeau le plus impressionnant et important qui traverse une ville. Une véritable rivière de moutons accompagnés par les bergers de la Crau, la Carreto ramado (charrette fleurie) de St Rémy de Provence, les ânes et les gardians de toute la région, les groupes folkloriques, ainsi que les nombreux attelages.

Une véritable rivière de moutons traversera la ville d'Istres - Gérard Fraissenet

- Spectacle de clôture à 16h15 à la Halle Polyvalente

Animation du spectacle par les groupes participants au défilé.

